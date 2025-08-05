ＪＲＡは８月５日、ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（ドーヴィル競馬場・芝１６００メートル、日本時間８月１７日２２時５０分発走予定）と、インターナショナルＳ・英Ｇ１（ヨーク競馬場・芝２０５０メートル、同８月２０日２３時３５分発走予定）の海外馬券発売を行うことを発表した。

ジャックルマロワ賞は今年のヴィクトリアマイルを制したアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）とゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）、インターナショナルＳはドバイ・シーマＣに続く海外Ｇ１連勝を狙うダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が出走を予定している。

発売方法はジャックルマロワ賞はネット（即ＰＡＴ、Ａ―ＰＡＴ）が８月１７日７時から発走予定時刻２分前まで。ＵＭＡＣＡは各事業所の発売開始時刻から営業終了まで。インターナショナルＳはネットの即ＰＡＴで８月２０日７時から発走予定時刻２分前まで。いずれも単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単の７式別で、日本国内独自のオッズとなる。