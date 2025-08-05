JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年8月4日、NASA＝アメリカ航空宇宙局の有人宇宙飛行ミッション「Crew-10（クルー10）」の地球への帰還予定日時を発表しました。

【▲ ISSの「きぼう」日本実験棟で記念撮影するCrew-10ミッションのクルー（Credit: NASA）】

Crew-10はISS＝国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行ミッションで、日本時間2025年3月16日からISSで長期滞在を行っています。コマンダーはNASAのAnne McClain宇宙飛行士、パイロットはNASAのNichole Ayer宇宙飛行士、ミッションスペシャリストはJAXAの大西卓哉宇宙飛行士およびRoscosmos（ロスコスモス）のKirill Peskov宇宙飛行士です。

JAXAによると、Crew-10ミッションのCrew Dragon（クルードラゴン）宇宙船は日本時間2025年8月7日3時05分以降にISSを離脱し、日本時間同日9時32分以降にアメリカ・カリフォルニア州の沖合に着水する予定だということです。

なお、ISSでは日本時間2025年8月2日から、JAXAの油井亀美也宇宙飛行士ら4名が「Crew-11」ミッションで長期滞在を開始しています。Crew-11のクルーは約半年間滞在する予定です。

【▲ 日本時間2025年8月4日にISSの「きぼう」日本実験棟で行われた引継式・軌道上記者会見に臨むJAXAの大西卓哉宇宙飛行士（左）と油井亀美也宇宙飛行士（右）。JAXAのライブ配信から（Credit: JAXA）】

文・編集／sorae編集部

関連記事 NASA「Crew-11」ミッションの4名がISSに到着 JAXAの油井宇宙飛行士が大西宇宙飛行士とISSで再会 NASA有人ミッション「Crew-11」打ち上げ成功 JAXA油井さんらISS到着予定は日本時間8月2日午後JAXA大西宇宙飛行士ら4名の「Crew-10」ミッション 宇宙船がISSに到着参考文献・出典JAXA - 国際宇宙ステーション長期滞在クルー 大西卓哉宇宙飛行士搭乗のクルードラゴン宇宙船（Crew-10）のISS離脱及び帰還日時の決定