最大300名収容！あどばる「グレイドパーク新宿駅前」

あどばるは、パーティー・イベント・撮影・セミナーに対応する多目的イベント会場「グレイドパーク新宿駅前」を2025年8月24日にグランドオープンします。

あどばる「グレイドパーク新宿駅前」

会場名 : グレイドパーク新宿駅前

開店日 : 8月24日

所在地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-25-1 ヒューリック新宿ビル 4階

アクセス: JR新宿駅東口徒歩1分・東京メトロ丸ノ内線B11番出口直結

営業時間: 09:00 〜 22:00

収容人数: 半立食300名/着席180名

面積 : 385.7m2

あわせて9月2日・3日には、法人様限定の内覧会&試食会を開催します。

◆新宿駅直結!グレイドパークシリーズの新たな多目的イベント会場が誕生

グレイドパーク新宿駅前は、JR新宿駅東口徒歩1分・東京メトロ丸ノ内線B11番出口直結というアクセス抜群の立地に、2025年8月24日グランドオープンします。

最大300名の半立食パーティーに対応可能な約385m2のメインフロアを中心に、開放感のある広々としたバーカウンターをはじめ、ラグジュアリーな雰囲気の受付スペース、控室2部屋、喫煙所など、快適な空間づくりにこだわりました。

さらに、4面スクリーンによる同時映像投影が可能なプロジェクター設備や、マイク・照明演出などの機材も充実しています。

企業パーティー、セミナー、展示会、撮影、懇親会など、目的に応じて多彩な使い方ができる多目的イベント会場です。

