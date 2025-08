豆蔵は、NEDOの委託事業「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築」の公募に、国立研究開発法人産業技術総合研究所などと共同で提案・応募し、委託予定先として採択されたことを発表しました。

■提案テーマ「ロボットSI効率化に向けた品質・信頼性・安全性強化型ソフトウェア開発基盤の構築」

本提案は、サービスロボットおよび産業ロボットの本格的な社会実装を加速することを目的とし、ロボットシステムのモジュール化とソフトウェア品質保証を統合的に支援する開発基盤の構築に向けて、OSS(オープンソースソフトウェア)の活用とモジュールベースのロボットアーキテクチャ定義を通じて、ロングテール領域にも柔軟かつ低コストで導入可能なロボットシステム開発手法を確立することを目指します。

これにより、高度な熟練者でなくとも高品質なロボットシステム開発を可能とすることに貢献します。

同社は「エンドユーザーが動作変更可能なティーチングツール」の研究開発を担当します。

従来のロボットシステムでは、SIerがティーチングを通じてロボットプログラムを作成し、それをエンドユーザーが実行する方式が採られてきました。

事前のロボットプログラムに依存するため、多様な状況への対応力には限界がありました。

このような中、多品種少量生産といったロングテール領域においては、ロボットの動作を頻繁かつ柔軟に変更できることが強く求められています。

そこで、LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)を活用し、エンドユーザーがAIエージェントに自然言語で指示するだけでタスクプログラムが自動生成され、そこから登録されたスキル群を呼び出すことで実際のロボット作業を実現するツールの研究開発を行います。

工場の作業員などのロボットの専門家でないエンドユーザーでも自然言語でロボットティーチングが行えるようにすることで、ロングテール領域へのロボット導入の促進に貢献します。

■採択プロジェクト概要

委託事業名 : ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/

ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築

事業期間 : 2025年〜2027年度

提案テーマ名: ロボットSI効率化に向けた品質・信頼性・安全性強化型

ソフトウェア開発基盤の構築

体制(提案時):

代表事業者 国立研究開発法人産業技術総合研究所

共同提案者 イーソル株式会社

技術研究組合 産業用ロボット次世代基礎技術研究機構

株式会社セック

パナソニック ホールディングス株式会社

富士ソフト株式会社

株式会社豆蔵

学校法人立命館

