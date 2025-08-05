国際卓球連盟（ITTF）は5日、2025年第32週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には4選手

男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢最高位の4位をキープ。

松島輝空（木下グループ）が20位、篠塚大登（愛知工業大）が4ランクアップの23位、戸上隼輔（井村屋グループ）が28位と4選手がトップ30入りしている。

さらに、「WTTスターコンテンダーフォズ・ド・イグアス」で8強入りした田中佑汰（金沢ポート）が34位、宇田幸矢（協和キリン）が37位にランクアップ。同じくベスト8に入った茺田一輝（早稲田大）は22ランクアップの67位と躍進した。

49位には及川瑞基（岡山）、72位には吉村真晴（SCOグループ）、73位には村松雄斗（霧島整形外科病院）がそれぞれ名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年8月5日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位（-）：張本智和

20位（↑ 21位）：松島輝空

23位（↑ 27位）：篠塚大登

28位（-）：戸上隼輔

34位（↑ 37位）：田中佑汰

37位（↑ 40位）：宇田幸矢

49位（↑ 56位）：及川瑞基

67位（↑ 89位）：茺田一輝

72位（-）：吉村真晴

73位（-）：村松雄斗

90位（↑ 99位）：吉山僚一