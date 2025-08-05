»³¸ý¸©µÄ²ñ¤ÎÆü´ÚÍ§¹¥Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ¡¢´Ú¹ñ·Ä¾°ÆîÆ»¤Ë¿å³²Éüµì¤Î¤¿¤á¤ÎµÁ±ç¶â¤ò´óÉÕ
´Ú¹ñ·Ä¾°ÆîÆ»¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¤Ï£µÆü¡¢Í§¹¥Äó·ÈÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î»³¸ý¸©µÄ²ñ¡ÖÆü´ÚÍ§¹¥Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ¡×¤ÎµÄ°÷°ìÆ±¤¬¡¢¿å³²Éüµì¤Î¤¿¤á¤ÎµÁ±ç¶â£³£°Ëü±ß¤òÂç´ÚÀÖ½½»ú¼Ò·Ä¾°ÆîÆ»»Ù¼Ò¤Ë´óÂ÷¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»³¸ý¸©µÄ²ñÆü´ÚÍ§¹¥Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ¤ÎµÄ°÷£´£·¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
»³¸ý¸©µÄ²ñÆü´ÚÍ§¹¥Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ¤ÎÍ§ÅÄ¤¿¤â¤Ä²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤´°äÂ²¤ª¤è¤ÓÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º¤Æñ¤Ê¸½¾ì¤ÇÉüµì¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·Ä¾°ÆîÆ»¤È¤ÎÍ§¹¥¸òÎ®´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë»³¸ý¸©¡¢²¬»³¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¤ª¤è¤ÓÆü´Ú³¤¶®±è´ßÆ»¸©¸òÎ®ÃÎ»ö²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¤Ï¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤È°ìÆü¤âÁá¤¤Éüµì¤ò´ê¤¦ÃÎ»öÌ¾µÁ¤Î½ñ´Ê¤ò¡¢·Ä¾°ÆîÆ»Åìµþ»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¿¡£
·Ä¾°ÆîÆ»¤Ç¤Ï¡¢Àè·î£±£¶Æü¤«¤é£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¡¢¿»¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¡¢»³À¶¡Ê¥µ¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÀ¾ÉôÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë£±£µ¿Í¤¬»àË´¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê£·£°£°£°²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£·£´£³²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸ø»ä¤Î»ÜÀßºâ»ºÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£