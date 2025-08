国内4メーカーの最新モデルの車両展示！8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY

日本自動車工業会は、一般社団法人日本二輪車普及安全協会(会長:倉石 誠司)との共催により、8月19日(火)に東京「アキバ・スクエア」で実施するイベント『8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』を開催。

8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY

主催 :一般社団法人日本自動車工業会、

一般社団法人日本二輪車普及安全協会

後援 :内閣府、警察庁、警視庁交通部、

一般社団法人全国軽自動車協会連合会、

一般財団法人全日本交通安全協会、

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

日時 :2025年8月19日(火) 14:00〜20:00

※雨天決行

(荒天によりイベントが中止の場合は、特設WEBサイトならびに自工会公式X(旧Twitter)にてアナウンス予定)

場所 :東京・秋葉原 UDX2F「アキバ・スクエア」

(東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX)

訴求テーマ:安全運転意識の啓発・「バイクの日(8月19日)」の認知度向上・

運転マナー向上・バイクの有用性・利便性・楽しさ・魅力の発信

展示エリア(14:00〜20:00):

〇国内4メーカー最新モデル、レースマシン、カーボンニュートラルモデル、白バイ

〇ライダーを招致して、地方を盛り上げる地方自治体紹介

〇各メーカー及びバイクウエアメーカーのアパレル紹介

〇最新のヘルメット&プロテクターの展示及び試着体験

〇リアルなバイクレースゲームを体験

ステージ(第1部14:30〜17:00)(第2部17:30〜20:00):

〇ステージイベント(第1部14:30〜17:00)※YouTubeにて生配信予定

・トライアルデモ

・オープニング

日本自動車工業会 副会長 兼 二輪車委員会委員長 設楽 元文

<ヤマハ発動機(株)代表取締役社長>

日本自動車工業会 常務理事 江坂 行弘

日本二輪車普及安全協会 専務理事 高橋 亮 他

・警視庁 クイーンスターズ 交通安全啓発ステージ

・ライダーの安全運転とマナー向上

・地方自治体トークショー

・ヘルメット&プロテクターの重要性を語る

・抽選会

〇ステージイベント(第2部17:30〜20:00)※YouTubeにて生配信予定

・トライアルデモ

・ゲストトークショー

・カスタム&アートセッション

・ミュージックライブ

・抽選会

・記念撮影

メインMC : 梅本 まどか、柴田 直美

ゲスト : 相京 雅行、市川 知宏、加藤 ノブキ、

花野、川井 麻央、河西 啓介、難波 祐香、平嶋 夏海、

増永 修治、宮城 光、Motovlogger Siro(五十音順)

ゲストライダー: 黒山 健一

このイベントは、1989年に政府が二輪車の交通事故撲滅を目的として制定した「バイクの日(8月19日)」に合わせ、二輪車ユーザーをはじめ広く一般の方々に対して交通安全意識の啓発と「バイクの日」の認知度向上を図るとともに、バイクの有用性・利便性を感じられるイベントです。

当日は、ゲストトークショーや、警視庁・クイーンスターズによる交通安全ステージ、国内4メーカーの最新モデルの車両展示に加え、体験型コンテンツ、安全運転啓発とバイクの魅力発信を目的とした、充実したプログラムを予定しています。

【メインMC、ゲストプロフィール】

梅本 まどかプロフィール画像

メインMC:梅本 まどか(うめもと まどか)

JAPAN RIDERSアンバサダー

二輪、モータースポーツ関連のメディアや、ラリー参戦など幅広い分野で活躍するマルチタレント。

2020年より日本二輪車普及安全協会アンバサダーとして、2023年からは、JAPAN RIDERSアンバサダーとして、バイクの安全性・魅力を多くの人に発信中。

柴田 直美プロフィール画像

メインMC:柴田 直美(しばた なおみ)

MC/フリーアナウンサー

愛車はCB400SB、CRF125F他。

バイクイベントなどのMC、各所でレポーターや司会を行う。

千葉県二輪車安全運転指導員、ピラティスインストラクターとしても活動。

取材等でオフロードバイクに乗ることにも目覚め、プライベートでもオフロードコースで楽しんでいる。

過去に競艇選手を目指したこともある。

2014年より女性ライダーのバイクイベント「メリリーモト」を運営し、積極的にバイクの楽しさを伝えている。

相京 雅行プロフィール画像

相京 雅行(あいきょう まさゆき)

二輪ジャーナリスト/動画クリエイター

バイクパーツメーカーに立ち上げから10年勤務したのちに独立。

現在はアウトドアやバイク系メディアでのライター活動、YouTubeでアイキョウバイクチャンネルを運営するなどバイクの魅力をマルチに発信。

2025年からは河津観光アンバサダーに就任。

地元伊豆の魅力を発信するべく活動中。

市川 知宏プロフィール画像

市川 知宏(いちかわ ともひろ)

俳優

1991年生まれ。

趣味はスイーツ作りで、インスタグラムにて随時更新中。

2023年に舞台「INDESINENCE Case:Dry Crimson Thistle」で主演に抜擢。

2025年度前期 NHK連続テレビ小説「あんぱん」にて貴島勝夫役を務める。

舞台やドラマ、映画など様々な場面で活躍中。

加藤 ノブキプロフィール画像

加藤 ノブキ(かとう のぶき)

クリエイター

広島県出身、東京都在住。

東京芸術大学美術学部デザイン科卒業後、アーティスト、デザイナー、イラストレーター、漫画家として活動。

主なクライアントはFANTIC、Lambretta、TRIUMPH、BMWMotorrad、ナイキ、資生堂、椎名林檎(ミュージシャン)など。

アライヘルメット ラパイドネオ HAVE A BIKE DAY.とoverlandとreactのデザインを担当。

東京モーターサイクルショー2024のメインビジュアルを担当。

花野プロフィール画像

花野(かの)

シンガーソングライター

静岡県浜松市出身。

ネックがはずれるトラベルギターを愛車にくくりつけてバイク旅へ!

1st Single『はままつのうた』絶賛発売中。

キデイランド原宿店3時時報、伊豆市土肥桜観光PR映像、絵本『すうじのどうぶつえん』等、楽曲提供。

ラジオパーソナリティーとしても活動。

川井 麻央プロフィール画像

川井 麻央(かわい まなか)

モトクロスライダー

2002年埼玉県生まれ。

名前を間違われることが多いので「かわい まなか」でぜひ覚えてください。

4歳からモトクロスを始め、小学5年生からHONDAのCRF150R2で全日本モトクロス選手権レディースクラスに参戦。

中学2年生で初優勝を経験し、高校3年生で初めてシリーズチャンピオンを獲得。

昨年は4度目のチャンピオンとなり、現在も5度目のチャンピオンを目指して全戦全勝中。

普段はCB250が相棒で、海や山へツーリングに出かけ楽しんでいる。

河西 啓介プロフィール画像

河西 啓介(かわにし けいすけ)

編集者/モータージャーナリスト

1967年東京生まれ。

自動車雑誌『NAVI』編集部を経て、2001年バイク雑誌『MOTO NAVI』を創刊、編集長を務める。

2010年独立し出版社を設立、自動車雑誌『NAVI CARS』を創刊し編集長を務めるほか、数々の雑誌、書籍を発行する。

2019年よりフリーランスの編集者/出版プロデューサー/モータージャーナリストとして活動。

二輪、四輪の魅力を広く伝える。

音楽アーティストとしての活動も行っている。

難波 祐香プロフィール画像

難波 祐香(なんば ゆうか)

バイク声優/イベントMC

愛称は『にゃんばちゃん』。

バイクで遊ぶのが大好きな声優として、バイク関連のイベントMCや二輪車専門紙にてモデルやライターをしながら幅広く活動。

父の影響からレース観戦経験も多く、様々な『バイクで遊ぶ』楽しさを発信中。

各YouTubeチャンネルにも登場し、YouTube上にも活動の場を広げている。

平嶋 夏海プロフィール画像

平嶋 夏海(ひらじま なつみ)

タレント

バイク女子としてだけでなく、声優やグラビアアイドルとしても活動中。

オートバイ用品店「ナップス」や、オートバイ用インカム「ミッドランド」のイメージキャラクターも務める。

X、Instagram、YouTubeなど各種SNSで活躍中。

増永 修治プロフィール画像

増永 修治(ますなが しゅうじ)

ペインター

福井県出身、東京都在住。

1997年ペインターとして独立。

以降モータースポーツを軸に幅広い作画活動を展開している。

近年ではRed Bull、Monster Energy、無限 MUGEN DAIHATSU、Pacific furniture service、Arai Helmet、日清食品、などに作品を提供。

アーティストとの共同制作も多数。

宮城 光プロフィール画像

宮城 光(みやぎ ひかる)

レーサー

兵庫県西宮市生まれ。

1983年・84年と連続で全日本選手権F1&F3クラスでチャンピオンを獲得。

1993年全米選手権600&650クラスでもチャンピオンを獲得している。

元Hondaワークスレーサーであり、東洋経済でのオンライン執筆連載、東京都交通安全協会講師、埼玉県交通安全協会講師、東京都二輪車安全運転特別指導員教師、日本TV・MotoGP解説、ホンダコレクションホールテストライダー&ドライバーなど、数多くの場面で活躍中。

Motovlogger Siroプロフィール画像

Motovlogger Siro(もとぶろがー しろ)

モトブロガー&オートバイレーサー

モトブロガーから鈴鹿8耐を目指してYouTuberとレーサーとして活動中の24歳。

現在は鈴鹿サンデーロードレース選手権 ST600、Taiwan Superbike Series ST300に参戦中。

日本のバイク業界と2輪レース業界をYouTubeで盛り上げる為に動画を配信中。

応援よろしくお願い致します!!

【ゲストライダー】

黒山 健一プロフィール画像

黒山 健一(くろやま けんいち)

トライアルライダー

1978年兵庫県生まれ。

幼少期に4度の自転車トライアル世界チャンピオンとなり、MFJ全日本トライアルでは11度の選手権制覇の記録を持つ。

世界選手権トライアルには1995年から参戦、2005年まで11年間参戦を続けた。

1997年には日本人として初の優勝を果たし、その後3度、計4度の世界選手権勝利を記録、1997、1998年にはランキング3位となっている。

全日本では1996年の初タイトル以来、ベータで7回、ヤマハで4回、タイトルを獲得した。

2018年、ヤマハが新規開発した電動トライアルマシンTY-Eのデビュー戦を託され、世界選手権電動クラスに出場。

2023年から、TY-E 2.2で全日本選手権国際Aスーパークラスに参戦を開始する。

