ÆüËÜ¥Ï¥à26ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡×¥É¥é¥Õ¥È8°ÌÆþÃÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ15¤ËÊÑ¹¹¤¬ÏÃÂê¡¡°µ´¬¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖÍê¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÍê¤à¤Ç¡ª¡×
ËÌ»³¤Ïº£µ¨6¾¡¡¢4´°Åê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï8·î4Æü¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦ËÌ»³ÏË´ð¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö57¡×¤«¤é¡Ö15¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤Ï°ÛÎã¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ÇØÈÖ¹æ¤ÏÄ¾¶á¤Ï¸½ºß¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¾åÂôÄ¾Ç·¤¬2018Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³ÏË´ð¤ÎÇØÈÖ¹æ57¡ÈºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÌ»³¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç10ÈÖÂæ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¤òÂ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤òÈ¼¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ»³¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6¾¡3ÇÔ¡£4´°Åê¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î1.57¤ÈÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ·øÄ´¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿²÷Åê¤Ï¸òÎ®Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£6·î19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï9²ó°ì»à¤Þ¤Ç1ËÜ¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤µ¤Ê¤¤°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£»ý¤ÁÌ£¤Îµå°Ò¤¢¤ëÄ¾µå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢9²ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ9²ó°ì»à¤«¤éÂç¾ëÂî»°¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢122µå¤òÅê¤²ÀÚ¤ê1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÏÎ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÂçÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤«Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤â¶¦´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È8°ÌÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï³«ËëÅê¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë°ì»þ¡¢¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤ò·Ð¸³¡£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¿ÈÇ°´ê¤Î10ÈÖÂæ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÆÀ¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡ª¡×¡Ö¾¡Íø¿ôÇØÈÖ¹æ¤ÏÍê¤à¤Ç¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤Í¡¢Íê¤à¤Ç¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ÈÊ¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
¡¡µåÃÄÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÀ¿¼Â¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ15¤Î²÷Åê¤òº£¸å¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï