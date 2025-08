一位は、男女ともに天ぷら！オカベ「そうめんに合わせるトッピングについてアンケート調査」

オカベは、そうめんに合わせるトッピングについてアンケート調査を実施しました。

調査期間 :2025年7月4日(金)〜2025年7月22日(火)

調査方法 :インターネット調査

対象者 :全国の男女10〜80代以上

有効回答数:2,139名

オカベは、そうめんに合わせるトッピングについてアンケート調査を実施。

■好きなそうめんのトッピングは「天ぷら」が1位、続いて「とろろ」「オクラ」が続く

2,100人以上の男女が選んだ、好きなそうめんのトッピングランキングの第1位は「天ぷら」でした。

全体の42%が「天ぷら」が好きだと回答し、男女ともに1位となりました。

その理由として、「あっさりしたそうめんに、揚げ物のコクが合うから」という回答が多く挙がりました。

また「ボリュームを出したいから」など、ガッツリ食べたいときに満腹感をアップさせる具材として重宝されている様子が伺えました。

続いて2位にランクインしたのは「とろろ」で、全体の36%が好きだと回答しました。

その理由には、「ネバネバがそうめんに絡んで美味しいから」という声が多く見られました。

また食欲が湧きづらい日でもネバネバの効果で食べやすく栄養も取れそう、との声も散見されました。

2位に僅差で続いたのが「オクラ」で、全体の35%が好きだと回答し第3位となりました。

その理由としては、2位のとろろ同様に「ネバネバが好きだから」「そうめんと絡んで食べやすい」という意見が多く見られたほか、「彩りが良い」との回答も見られました。

■トッピングに見える男女差:男性は天ぷらでボリューム重視、女性は夏野菜でバランス重視

ランキングを男女別で見てみると、ほとんど選択肢において女性の方が男性よりもスコアが高く、さまざまなトッピングを好んでいる傾向が見られました。

特に「オクラ」や「野菜の揚げびたし」について女性の方が男性より10ポイント以上高く、「栄養価が高い」「彩りが良い」など、栄養面や見た目のバランスを考慮して、そうめんと一緒に野菜を採るという声が多く見られました。

一方で、ほぼ唯一男性のスコアが女性より高かったのが、1位の「天ぷら」でした。

その理由として、「満腹感がある」「そうめんだけだとあっさりしすぎている」など、さっぱりしたそうめんに天ぷらでボリュームを足して腹持ちの良い食事にしている様子が見られました。

天ぷらそうめんと茄子の揚げびたしそうめん

■同じ卵でも年代別で好みに違いが出た「温泉卵/半熟卵」と「錦糸卵」

男女共に年代別で興味深い違いが出たのが、卵のトッピングです。

「温泉卵/半熟卵」は年代が低いほど人気が高い傾向が見られた一方で、「錦糸卵」は年代が高いほど人気が高い傾向が見られました。

「温泉卵/半熟卵」は、「卵が麺に絡んで美味しい」という意見が多く見られ、「錦糸卵」では「彩りが良い」「昔からの定番」などの意見が多く見られました。

同じ卵を使ったトッピングでもその種類によって、年代別で好みが対照的な結果となりました。

半熟卵と錦糸卵アレンジ

■番外編:そうめんのアレンジは「サラダ風」、つゆアレンジは「ごま油」が人気

自由回答で聴取したそうめんのアレンジでは、そうめんの上にトマトやキュウリなどの夏野菜とサラダチキンを乗せて、上から麺つゆを回しかけて食べる「サラダ風」が人気でした。

味付けは麺つゆだけでなく、胡麻ドレッシングや青じそドレッシングなどをその日の気分で選んでいる人も見られました。

また「ごま油」は、つゆを手軽にアレンジできる食材として幅広い年代で浸透しているようで、〈麺つゆ+ごま油〉に酢を足して冷やし中華風や、〈麺つゆ+ごま油〉にコチュジャンを足してピリ辛韓国風など、自由なアレンジで楽しんでいる人が多く見られました。

サラダ風と冷やし中華風

■少し太めでコシが強い半田そうめん「オカベの麺」はアレンジにぴったり

同社が作る半田そうめん「オカベの麺」は、徳島県半田に約300年続く伝統の手延べ製法で作っており、一般的なそうめんよりは太くうどんよりは細いちょうど良い太さの麺が特長です。

オカベ独自の製法にて1本に18もの麺の層を作る「オカベの麺」は、もちもちで歯を押し返してくるような弾力とコシの強さ、なめらかでツルツルののど越しが楽しめます。

熱を加えてものびづらいため、冷麺はもちろん炒め物や温麺アレンジにもオススメです。

半田そうめん「オカベの麺」

