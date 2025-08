“奥入瀬ネイチャーガイドFORESTON”では、2025年8月8日(金)〜10月9日(木)の期間、未来の奥入瀬渓流を体験するエコツアー「早朝ランブリングツアー」を開催します。

奥入瀬ネイチャーガイドFORESTON「早朝ランブリングツアー」

・日程 :2025年8月8日(金)〜2025年10月9日(木)※除外日あり

・時間 :期間(1)〈8/8〜9/22〉6:00〜8:00

期間(2)〈9/23〜10/9〉6:30〜8:30

・所要時間 :約2時間

・料金 :1名 3,500円(税込)*ガイド料、保険代込

※2名以上料金(1名催行の場合は5,000円)

・定員 :1〜6名 *5歳以上

・予約 :公式サイトにて前日17時までに要申し込み

・服装/持ち物:動きやすい服装や靴、秋には防寒着は必須

・備考 :小雨催行(荒天時は中止となる場合があります)

散策場所への現地集合も可能です(石ヶ戸休憩所)

【スケジュール】

〈期間(1) 8/8〜9/22〉

6:00 『奥入瀬渓流館』集合・受付

6:05 グリーンスローモビリティ乗車、散策場所の石ヶ戸休憩所まで移動

6:35 『石ヶ戸休憩所』降車、散策開始

7:30 散策終了、グリーンスローモビリティ乗車

8:00 『奥入瀬渓流館』到着、ツアー終了

〈期間(2) 9/23〜10/9〉

6:30 『奥入瀬渓流館』集合・受付

6:35 グリーンスローモビリティ乗車、散策場所の石ヶ戸休憩所まで移動

7:05 『石ヶ戸休憩所』降車、散策開始

8:00 散策終了、グリーンスローモビリティ乗車

8:30 『奥入瀬渓流館』到着、ツアー終了

“奥入瀬ネイチャーガイドFORESTON”では、2025年8月8日(金)〜10月9日(木)の期間、未来の奥入瀬渓流を体験するエコツアー「早朝ランブリングツアー」を開催。

集合場所から散策場所までは電気で走るグリーンスローモビリティを使用し、静かにゆっくりと、環境にやさしいスタイルで移動します。

散策時はネイチャーガイドと一緒に、早朝の静かな奥入瀬渓流をランブリング(*1)という自然観賞のスタイルで散策し、美しい景観や森のストーリーなどを楽しみます。

(*1) ランブリングとは自然をじっくり観てあじわう「ぶらぶら歩き」のこと

【ツアーの特徴】

特徴1:早朝の奥入瀬渓流は静謐に包まれた至福の空間

早朝の奥入瀬渓流

日中帯は多くの観光客や車で賑わう奥入瀬渓流ですが、早朝の時間帯は喧騒から離れた静かな空間へと変わり、奥入瀬渓流本来の自然の音を楽しみながら散策出来ます。

朝露でしっとりと濡れたコケやシダが輝き、朝陽が差し込み森が目覚める早朝は、1日の中でもっとも美しい時間帯です。

特徴2:散策場所までの移動は環境にやさしいグリーンスローモビリティを使用

散策場所まではグリーンスローモビリティを使用

ツアー集合場所から散策エリアの「石ヶ戸」までは、グリーンスローモビリティと呼ばれる、時速20km未満で公道を走ることができる電動車を利用します。

“静けさ”と“ゆっくり”をあじわいながら、移動中も周りの景色を観賞することが出来ます。

特徴3:奥入瀬渓流は”まるごと天然の野外博物館”

奥入瀬渓流の大きな自然を構成する、小さな自然を観賞

ミクロの世界:コケの胞子体

芸術的なトチの実

四季の景観の美しさは奥入瀬渓流の魅力の1つですが、原生的な渓流や森林へのアプローチが容易であり、あたかも博物館や美術館で作品を鑑賞する様な感覚で、自然を構成する様々な要素を楽しめるのも奥入瀬渓流の大きな魅力です。

自然のストーリーを読み解いたり、ルーペを使って小さな自然を観察したり、ネイチャーガイドが奥入瀬渓流の魅力を案内します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 未来の奥入瀬渓流を体験!奥入瀬ネイチャーガイドFORESTON「早朝ランブリングツアー」 appeared first on Dtimes.