ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」デザインの「軽やかな一歩、心弾む毎日。軽量スリッポン」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」軽やかな一歩、心弾む毎日。軽量スリッポン

価格:各9,900円(税込)

カラー:キャメル、ホワイト、オリーブグレー(80周年デザイン)、ダーク・ブラウン

サイズ(cm):22.5、23、23.5、24、24.5

ワイズ:2E

ソール厚さ:約2cm

片足の重さ:約180g(23.5cmの場合)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

足取り軽やかに、かわいい中敷も心弾む「ムーミン」デザインのスリッポンがベルメゾンから登場!

今回は「ムーミン」80周年デザインもラインナップされています。

30年以上支持されている 「足にやさしい」と「美しい」 を叶える がコンセプトのベルメゾンオリジナルブランド「BENEBIS(ベネビス)」のスリッポンです。

キャメル

上品なキャメルカラーのスリッポンは、毎日のファッションに合わせやすいのも魅力的。

キャメルとダークブラウンは、「ムーミンバレーパーク」をイメージした中敷きが入っています。

中敷のつま先部分はメッシュ素材でムレを防止。

草花の中でゆったりと過ごす「ムーミン」や「リトルミイ」がかわいらしい中敷きです。

片足約180g(23cmの場合)の軽量設計!

中敷きはかわいいだけでなく、やわらかな立体仕様で足裏も楽ちんです☆

屈曲性がよく歩きやすいので普段使いはもちろん、旅行などたくさん歩くシーンでも活躍してくれます。

季節を選ばず年中履けるデザイン。

ソールの厚さは約2cmあり、きちんと感もあります。

靴底もしっかりとしています。

つま先はゆったりオブリーク形状もポイント!

甲部分にお花の型押しが入っていて、デザインのワンポイントになってくれています☆

ナチュラルな雰囲気のキャメルカラーは爽やかなコーディネートにぴったり。

やわらかで足あたりのよい人工皮革を使用。

近所の散歩にも、特別なおでかけにも活躍してくれます。

カラフルな装いにもおすすめです!

ホワイト

夏にぴったりのホワイトのスリッポンも登場!

靴を脱ぐと、釣りを楽しむ「スナフキン」と「ムーミン」が現れます☆

水浴び小屋をイメージした、爽やかなイラストです。

水の中には、貝がいっぱい!

遊び心のある中敷きです。

履き心地に定評のあるベネビスとのコラボスリッポンで、おでかけもより楽しくなります☆

オリーブグレー(80周年デザイン)

「ムーミン」80周年デザインのオリーブグレー。

お花の型押しもおしゃれです!

オレンジとイエローのストライプがかわいい中敷きデザイン。

80周年ロゴも特別感があります!

「ムーミン」や「リトルミイ」たちのかわいいイラストに元気をもらえます。

甲が深めで脱げにくい形も嬉しい1足です。

ダーク・ブラウン

アッパーが1枚仕立てなので軽量で足に負担がかかりにくいスリッポン。

シックな雰囲気のダーク・ブラウンも登場しました。

「ムーミンバレーパーク」の景色をイメージした中敷デザインがキュートです☆

「ムーミン」たちの中敷きがキュートな、歩きやすさも考えられたスリッポン!

「ムーミン」軽やかな一歩、心弾む毎日。軽量スリッポンは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

