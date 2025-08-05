上半期のサービス貿易総額が堅調な伸び、80兆元相当に―中国

中国商務部の最新の発表によると、2025年上期に中国のサービス貿易は堅調な伸びを示し、サービス貿易総額は前年同期比8．0％増の3兆8872億6000万元（約80兆円）に達しました。うち輸出は同15．0％増の1兆6883億元（約35兆円）で、輸入は同3．2％増の2兆1989億6000万元（約45兆円）でした。サービス貿易の赤字額は前年同期よりも1522億1000万元（約3兆円）減少して5106億6000万元（約11兆円）でした。中国のサービス貿易の二大特徴としては、知識集約型のサービス貿易の成長が続いており、旅行サービス輸出の伸びが最も速いことです。

上期の知識集約型サービス貿易額は前年同期比6．0％増の1兆5025億4000万元（約31兆円）でした。うち輸出は同7．8％増の8650億4000万元（約18兆円）、輸入は同3．6％増の6375億元（約13兆円）でした。黒字は前年同期よりも409億2000万元（約8400億円）拡大して、2275億4000万元（約4兆8000億円）でした。

急成長が続く旅行サービス貿易総額は前年同期比12．3％増の1兆802億9000万元で、サービス貿易の中で最大の分野でした。うち輸出は前年同期比68．7％増、輸入は同5．5％増でした。（提供/CRI）