THE ALFEEが、恒例の夏のスペシャルイベントを8月2日、3日の2日間にわたり神奈川・横浜アリーナで開催した。7月30日にリリースした最新シングル「HEART OF RAINBOW」が、シングル59作連続トップ10入りを達成するなかでの開催となり、2日間で延べ2万2000人を動員した。ライブでは、新曲「HEART OF RAINBOW」を含む全35曲を披露(2日は17曲、3日は18曲)。2時間半を超えるパフォーマンスで会場を沸かせた。

MCでは高見沢俊彦が「デビューして51年、いろいろな時代がありました。まさに昭和、平成、令和と休みもせず、活動停止もせず、長年ずっとやってきたバンドだと誇りを持っています。いろいろなことがありました。みなさんもいろんなことがあると思いますが、そんなときにみなさんの心のよりどころとして僕らの歌やライブがあれば良いなと思います」と語り、「昨日の未来は今日です。みんなの未来に新しい曲が届くように、今年中には新しいアルバムをお届けします。そう断言します!バンド51年目の雄姿をアルバムで証明したいので待っていてください」と宣言した。8月3日時点で通算ライブ本数は2972本となり、3000本達成まで残り28本。秋にはホールツアー、冬にはアリーナツアーも控えており、精力的なライブ活動が続く。さらにTHE ALFEEは、今夏の『東北三大祭り』とのコラボレーションも決定している。青森ねぶた祭(8月2日〜7日)、秋田竿燈まつり(8月3日〜6日)、仙台七夕まつり(8月6日〜8日)への関連企画が予定されている。