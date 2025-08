IVE、日本3rd EP『Be Alright』オリコン週間アルバムランキング1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■IVE、海外女性アーティスト2025年度最高売上を記録!

IVEの日本3rd EP『Be Alright』が、2025年8月11日付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。IVEとしても、自己最高初週売上を記録した。

さらに、海外女性アーティスト2025年度最高売上を記録。海外女性アーティストによる1位獲得は1年5ヵ月ぶりとなり、2025年度初となる。

『Be Alright』には、EP名を冠するタイトル曲「Be Alright」の他に、『THE FIRST TAKE』での歌唱が話題となった日本テレビ系4月期日曜ドラマ『ダメマネ! ―ダメなタレント、マネジメントします―』オープニング曲「DARE ME」の日本オリジナル2曲に加え、IVE THE 2nd EP『IVE SWITCH』のタイトル曲「Accendio」をはじめ「Blue Heart」「WOW」計3曲の日本語バージョンを収録。

7月16日に先行公開されたタイトル曲「Be Alright」は、前作の日本タイトル曲「CRUSH」とは打って変わり、IVEのクールでシックな衣装や姿が印象的。変化を恐れず前に進んでいこうと、勇気を与えてくれる楽曲になっている。MVはストーリー仕立てとなっており、メンバーがシーンごとに魅せる表情と演技が話題となった。先行配信後、Billboard JAPANの「Hot 100」「Hot Shot Songs」「Download Songs」チャートにもランクインし、注目を集めていた。

日本4都市を周るファンコンサートアリーナツアー『2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN』では計10万人を動員するなど、日本でも大活躍中のIVE。8月25日には、IVE4作目となるEP『IVE THE 4th EP 』で本国にてカムバック、9月15日には『rockin’on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への初出演を控えている。

リリース情報

2025.07.30 ON SALE

EP『Be Alright』

IVE OFFICIAL SITE

https://ive-official.jp/