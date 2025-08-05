国際卓球連盟（ITTF）は5日、2025年第32週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には8選手

女子シングルスでは「WTTスターコンテンダーフォズ・ド・イグアス」で2大会連続の優勝を果たした張本美和（木下グループ）が7位から6位にランクアップし日本勢トップをキープ。

伊藤美誠（スターツ）が8位、同大会で4強入りした大藤沙月（ミキハウス）が9位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。

また、同大会ベスト4の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は3つ順位を上げて11位、早田ひな（日本生命）が13位に入り、同大会で準優勝した長粼美柚（木下アビエル神奈川）が14位に浮上。木原美悠（個人）は20位、横井咲桜（ミキハウス）が27位、平野美宇（木下グループ）は31位となっている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年8月5日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位（↑ 7位）：張本美和

8位（-）：伊藤美誠

9位（-）：大藤沙月

11位（↑ 14位）：橋本帆乃香

13位（↓ 11位）：早田ひな

14位（↑20位）：長粼美柚

20位（↑22位）：木原美悠

27位（↑ 31位）：横井咲桜

31位（↓ 25位）：平野美宇

36位（↑ 39位）：佐藤瞳

75位（↑ 81位）：芝田沙季

91位（↑ 94位）：小塩悠菜

93位（↑ 95位）：赤江夏星

94位（↑ 96位）：笹尾明日香