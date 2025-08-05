2大会連続Vの張本美和が6位に浮上 4強入りの大藤沙月が9位、伊藤美誠が8位｜卓球女子世界ランキング（2025年第32週）
国際卓球連盟（ITTF）は5日、2025年第32週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には8選手
女子シングルスでは「WTTスターコンテンダーフォズ・ド・イグアス」で2大会連続の優勝を果たした張本美和（木下グループ）が7位から6位にランクアップし日本勢トップをキープ。
伊藤美誠（スターツ）が8位、同大会で4強入りした大藤沙月（ミキハウス）が9位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。
また、同大会ベスト4の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は3つ順位を上げて11位、早田ひな（日本生命）が13位に入り、同大会で準優勝した長粼美柚（木下アビエル神奈川）が14位に浮上。木原美悠（個人）は20位、横井咲桜（ミキハウス）が27位、平野美宇（木下グループ）は31位となっている。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年8月5日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位（↑ 7位）：張本美和
8位（-）：伊藤美誠
9位（-）：大藤沙月
11位（↑ 14位）：橋本帆乃香
13位（↓ 11位）：早田ひな
14位（↑20位）：長粼美柚
20位（↑22位）：木原美悠
27位（↑ 31位）：横井咲桜
31位（↓ 25位）：平野美宇
36位（↑ 39位）：佐藤瞳
75位（↑ 81位）：芝田沙季
91位（↑ 94位）：小塩悠菜
93位（↑ 95位）：赤江夏星
94位（↑ 96位）：笹尾明日香