ojimが執筆した眼鏡選びの前に正しい知識を得るツールとして「教養としての眼鏡」が、游藝舎より全国の書店や通販サイトにて8/1より予約注文、8/25より発売。

「教養としての眼鏡」伊藤次郎著

ojimが執筆した眼鏡選びの前に正しい知識を得るツールとして「教養としての眼鏡」が、游藝舎より全国の書店や通販サイトにて8/1より予約注文、8/25より販売開始。

【内容】

第一章 これだけは知っておきたい眼鏡のきほん

第二章 あなたの健康は眼鏡が作る

第三章 いい眼鏡選びはいい眼鏡屋選びからはじまる

第四章 眼鏡のために必要な検査

第五章 お店任せにしないレンズの選び方

第六章 骨格にフィットするフレーム選び

第七章 眼鏡屋の店主から未来への提言

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 眼鏡選びの前に正しい知識を得る!「教養としての眼鏡」伊藤次郎著 appeared first on Dtimes.