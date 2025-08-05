Æ£¸¶¥Ï¥ë¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤òÍ¥¤·¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë
¡Ø¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡Ù¡¡Æ£¸¶¥Ï¥ë¡ÒÃø¡Ó¡¡¾ÍÅÁ¼Ò¡¡£¸£µ£¸±ß
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¸µÉ×ÉØ¤¬»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÀÊ¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶öÁ³ºÆ²ñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£¤½¤³¤«¤é¾Æ¤±¤Ü¤Ã¤¯¤¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ù¥¿¤ÊÎø°¦¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡£·ëº§¡¢Î¥º§¡¢½Ð»º¡¢°é»ù¡¢²ÈÂ²¡¢»Å»ö¡¢¼ñÌ£¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î¡Ê¤½¤³¤½¤³½ÅÍ×¤Ê¡ËÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÔÇ¥¤¬°ì°ø¤ÇÎ¥º§¤·¤¿»Å»ö¿Í´Ö¤Î¼çÇ¤½÷À¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤à¼ã¼ê¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë´ûº§»Ò¤Ê¤·½÷À¡¢¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê·ëº§¤â»Ò¶¡¤âË¾¤á¤Ê¤¤ÃæÅÓÆþ¼Ò¤ÎÃËÀ¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë¡¢¼çÇ¤¤ÎËå¤ÎÂç³Ø¸¦µæÀ¸¡¢»ÐËå¤ÎÊì¡¢¤½¤Î¸µÆ±Î½¤Çº£¤Ï±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¥Ð¥Ä¥¤¥Á½÷À¤ò²Ã¤¨¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÃÇÊÒ¤¬¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¡¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾®ÀÐ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦¸ì¤ê¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÃ¯¤«¤Î°ì¸À¤Ëµß¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ëÉÁ¼Ì¤äç¥¡Ê¤Õ¡Ë¤ËÍî¤Á¤ë¥»¥ê¥Õ¡¢»×¤ï¤ºÍîÎÞ¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¿ô¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¹¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤òÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌþ¡Ê¤¤¤ä¡Ë¤·¤Èµ§¤ê¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤À¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯8·î2Æü·ÇºÜ