【「アズールレーン」ベルファスト メイド長とお買い物Ver.】 発売日:6月頃 価格:27,390円 セール価格:22,985円

楽天ブックスにて、Questionersから発売中のフィギュア「『アズールレーン』ベルファスト メイド長とお買い物Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は16%オフの22,985円。

本商品は、スマートフォン向けシューティングRPG「アズールレーン」に登場する、指揮官との「デート」に臨む着せ替えスキン「ベルファスト メイド長とお買い物Ver.」を立体化したフィギュア。肩出しニット、タイトスカート、透け感のあるタイツなど普段のメイド姿とは違った魅力が溢れる私服姿が忠実に再現されている。

両手に持つチョコ菓子や、足元のショッパーバッグなど情景を醸す小物パーツも付属。シンプルに見えながらもあらゆる角度から視覚的に楽しむことができる。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.