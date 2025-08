究極にタフで多機能なスマホ。

スマートフォンは落とすと画面にヒビが入ったり、使いすぎると充電が1日持たなかったり、取るに足らないけどちょっとした不便はイロイロです。

そんな不便さを解消しつつ、欲しい機能を足すとどうなるでしょうか? 答えはUlefoneの「Armor 33 Pro」に辿り着くんじゃないかと思います。

前後2画面を有効活用しよう

「Armor 33 Pro」はアウトドアで雑に扱っても壊れにくい耐久性と、前後2画面、デカいし光るスピーカー、25,500mAhのバッテリーと特徴がテンコ盛り! 水に濡れても泥だらけになってもOK。55度〜-30度の温度でも耐えられるタフっぷりです。

表のメイン画面は6.95インチで、表側をミラーリングする背面が3.4インチ。小さくても普通の操作ができるので、サブ画面以上の働きが期待できます。前後で同時通訳や、自撮りや生配信の立ち位置確認など可能性は無限大ですね。

バッテリーは大容量だけど…

節電機能もあって、使い倒しても充電が最大10日間持つのがスゴい。けど大容量なぶん重さもあるので、このスマホ1台で776.5gもの重さがあります。iPhone 16 Pro Maxの227gと11インチiPad(A16)の481gを足した708gより重いんです。

しかし高速充電ができ、モバイルバッテリーとして別のガジェットを充電することも可能です。別のスマホやイヤホンや小型扇風機などに、出先で重宝します。

背面カメラが便利

スピーカーの周りには、50Mピクセルのメインカメラ、同じく50MPのウルトラ広角カメラ、64MPの夜間撮影用カメラが。その際は4個の赤外線LEDが光ってサポートします。夜行性の動物を撮るのに使えるかもですね。

インカメラはHD画質の32MPがあり、写真はAIのアルゴリズムが美麗な作品に仕上げる機能まであります。動画もパノラマもスローモーションもタイムラプスもOK。オレンジ色のサイドキーでカメラが一発起動が親切と、カメラ関係ですらヤリすぎなのが最高です。

全ての機能は使いこなせるか?

OSはAndroid 14を使用し。GoogleのAI「Gemini」も内蔵。他にはFMラジオが聞けたり、スピーカーが拡声器になったり警報が鳴ったり、何でもござれ。

CPUは16GB RAMでストレージは512GB、2TBまでの拡張もできて、Wi-FiもBluetoothもNFC無線もサポート。顔と指紋認証でセキュリティーもバッチリです。

Image: Ulefone Global

「G'zOne」を思い出す?

以前は日本でも、カシオのデザイナーが考えたauの「G'zOne」シリーズが人気だったのを思い出しますね。でもデザインの方向性がかなり違います。タフネス電話といってもいろいろだなぁ。

別の世界のスマホみたい

世界86カ国で使えるグローバルさもつよつよですが、日本だとKDDI、NTTドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルのネットワークが使えるそうです。

ホントならアメリカの発売は8月18日なのですが、すでに米Amazonではフライング発売されています。

このヤリすぎっぷりは、シンプルを追求しない世界線のスマホって感じがします。

Source: YouTube, Instagram, Amazon, Ulefone Global via NEW ATLAS

Reference: Apple Inc. (1, 2), au