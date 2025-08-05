¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×²áµîºÇÂ¿44ÅÔÉÜ¸©45ÃÏ°è¤ÇÈ¯É½¡¡Á°¶¶¤ä·§Ã«¤Ç40¡îÍ½ÁÛ¤â¡¡¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤ò
¤¤ç¤¦¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë44¤ÎÅÔÉÜ¸©¡¢45¤ÎÃÏ°è¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÅìËÌ¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¤Î44¤ÎÅÔÉÜ¸©¡¢45¤ÎÃÏ°è¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿2021Ç¯°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÃÏ°è¤Ø¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ°¶¶¤ä·§Ã«¤Ç40¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¤È¤ê¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£