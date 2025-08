ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「ano×バッドばつ丸」グッズを紹介します☆

セガプライズ サンリオ「ano×バッドばつ丸」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661703

登場時期:2025年7月25日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

サンリオキャラクターの「バッドばつ丸」が、「あのちゃん」の愛称で知られ、歌手やタレントとして活動中の「ano」とコラボレーション。

お互いのぬいぐるみを手にしたマスコットや一緒に音楽活動をしているようなラバーマスコットが登場します!

ano×バッドばつ丸 マスコット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661703

サイズ:全長約12×5×11cm

種類:全3種(ano(舌出し)、ano(ばつ丸抱っこ)、バッドばつ丸(ano抱っこ))

「ano×バッドばつ丸」のコラボグッズには、かわいいマスコットも登場。

お互いのぬいぐるみを手にした姿で、身につけているアクセサリーにも注目です☆

「ano」は×○の髪飾り、「バッドばつ丸」はかわいいヘッドドレスを身につけています!

ano×バッドばつ丸 ラバーマスコット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661703

サイズ:全長約4×0.5×7cm

種類:全6種(ano(舌だし)、ano(口笛)、バッドばつ丸(ギター)、バッドばつ丸(マイク)、ano&バッドばつ丸(舌だし&ギター)、ano&バッドばつ丸(口笛&マイク))

「あのちゃん」と「バッドばつ丸」がコラボレーションしたラバーマスコット。

かわいらしいデザインで、全6種類ラインナップされます。

マイクを手にして舌を出したり、口笛を吹くような表情の「ano」

「バッドばつ丸」は、ギターを手にしたり、マイクを構えてインタビューしたりする姿も☆

2人が並ぶデザインもあり、コラボステージの演奏やMCをしているようなデザインです!

セガプライズのサンリオ「ano×バッドばつ丸」グッズは、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

