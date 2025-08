セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.1」を紹介します!

セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.1」

登場時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全3種(プー、ベイマックス、サリー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

“ひょこ”っと顔をのぞかせるポーズがかわいい、セガプライズの”ひょこぴょこ”シリーズから、ディズニー&ピクサーのマスコットが登場。

愛らしい姿でいつもあなたを見守ってくれる、癒やしのプライズです☆

首を傾げたポーズが愛嬌満点で、一緒に置いておきたくなる存在。

2025年7月に登場するVol.1では「プー」「ベイマックス」「サリー」の3種類がラインナップされます!

プー

首をかしげたポーズがとってもキュートな「プー」

物陰から顔をのぞかせるようなポーズなので、そばに置いておくだけで癒やされそうです☆

ベイマックス

心優しいケアロボット「ベイマックス」の”ひょこぴょこ” マスコット。

白くて丸いボディに、愛嬌たっぷりな仕草がかわいいプライズです。

サリー

『モンスターズ・インク』に登場する「サリー」こと「ジェームズ・P・サリバン」も、“ひょこ”っと顔をのぞかせるポーズでマスコットに☆

手足を伸ばしながらお座りし、優しい笑みを浮かべる姿がデザインされています。

ディズニー&ピクサーのキャラクターたちが見守ってくれる、“ひょこ”っと顔をのぞかせるポーズのマスコットシリーズ。

セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.1」は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します!

