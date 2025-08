元アイドル経験者で結成された女性グループ・aminiが2日、お台場・青海周辺エリアで開催された世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」のSKY STAGEに登場した。 aminiは、パン・ルナリーフィ、西井万理那、花澤桃花、野元 空、林田真尋のアイドル経験を持つ5名で2025年6月にデビューし、わずか2ヶ月でのTIF

ログインして続きを読む

The post 【TIF2025】amini、美しい夕景をバックにライブ 全員がアイドル経験者で安定のパフォーマンス first appeared on GirlsNews.