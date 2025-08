めぐりズム×ハローキティ♡夏限定の炭酸ジェルで疲れた足もすっきり！

暑い夏、足のだるさやむくみに悩まされていませんか?そんな季節にぴったりな“貼る炭酸*ジェルパック”が、ハローキティとの特別コラボで登場します。かわいらしい限定パッケージに包まれた「めぐりズム」の人気シリーズが、2025年8月9日から全国発売開始。仕事やおでかけで疲れた足元を、ラベンダーミントの香りとともに心地よくリフレッシュしてくれます♡

夏の足元をキティと癒す♪

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661646

めぐりズム 貼る炭酸*ジェルパック FOOT」は、肌にしっかり密着するやわらかシートが特徴。動いてもはがれにくく、メントールなどの爽快成分が約6時間持続。

忙しい女性のライフスタイルにぴったりのアイテムです。今回のコラボでは、キティのやさしさと爽快感がひとつに♡思わず気分も上がるかわいさです。

内容:6枚入(2枚入×3袋)

* 起泡剤

ラベンダーミントの香りで気分リセット

夏の暑さで心も体も疲れがち。そんなときにおすすめなのが、ラベンダーミントの香り。足に貼るだけで、ふんわりとした香りに包まれながらリラックスできるのも魅力です。

クーラーによる冷えや、立ち仕事・外出後のケアにも◎。限定デザインの可愛さに癒されながら、自分をいたわる時間を楽しんで♪

数量限定、売り切れ前にチェックを!

「めぐりズム 貼る炭酸*ジェルパック FOOT」のハローキティ限定デザインは、2025年8月9日より全国で販売開始です。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを。

頑張る毎日のご褒美に、かわいさと爽快感を一度に手に入れられるスペシャルなアイテムです。暑い夏を、足元から楽しく乗り切ってくださいね♡