¡ÖUFC¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹108¡×¤Ç1²óTKO¾¡¤Á¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¡È30¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡É¤Ç65°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡¡UFC3ÀïÌÜ¤ò¹µ¤¨¤ëÉ÷´ÖÉÒ¿Ã¤Ï214°Ì¡ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯8·î5Æü»þÅÀ¡Ë
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖFight Matrix¡×¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹108¡×¤Î»î¹ç·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×100¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼ê5¿Í
¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¡¢¸½RIZINÆ±µé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÄ¾¼ù¤¬31°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ò¥ー¥×¡£
3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹108¡×¤Ç¥×¥í½é¹õÀ±¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ï¡¢¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ãー¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ëº¸»°Æü·î½³¤ê¤«¤é¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç1²ó62ÉÃTKO¾¡¤Á¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢30¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·95°Ì¤«¤é65°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼ÎÑÌé¡ÊC¡ËGetty Images
ÃæÂ¼¤Ï4·î¤«¤éËÙ¸ý¶³»Ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëATT¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¡Ë¤ËÀµ¼°½êÂ°¡£¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤ÏËÙ¸ý¤È¡¢Ì¾»ØÆ³¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤é¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£ATT¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Áí¹çÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¡£ËÙ¸ý¤â¡ÖÂÇ·â¤â¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·â¤Ç¤âÅÝ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢214°Ì¤ÎÉ÷´ÖÉÒ¿Ã¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹109¡×¤Ç22ºÐ¤Î¿·±Ô¥¨¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£MMAÀïÀÓ¤Ï11¾¡4ÇÔ¡£23Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UFC¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¤Ï1²óTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯8·î¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï2²ó»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ê¥¤¥È¤È¤·¤Æ5Ëü¥É¥ë¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
É÷´ÖÉÒ¿Ã¡ÊC¡ËGetty Images
8·î¤Ë¤Ï¡ÖUFC¡×¤ËÆüËÜ¿Í5Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Âè1½µ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤µé6°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡¢Æ±µé¤ÎÃæÂ¼¡¢Âè2½µ¤Ë¤ÏÉ÷´Ö¡¢Âè3½µ¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥¤µé15°Ì¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡¢22Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤ÎÄá²°Îç¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£É÷´Ö¤Ï2ÀïÏ¢Â³¤Ç·àÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¼ý¤á¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¾¡Íø¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
RIZIN¤«¤é¤Ï¡¢9·î¤Î¡ÖRIZIN.51¡×¤Ç¥À¥Ëー¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Æ£¾¸÷¤¬52°Ì¡¢7·î27Æü¤Î¡ÖÄ¶RIZIN.4¡×¤Ç¸½²¦¼Ô¡¦°æ¾å¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ê¡ÅÄÎ¶×½¤¬97°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥È¥Ã¥×10¤È¡¢100°Ì°ÊÆâ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥á¥é¥Ö¡¦¥É¥Ð¥ê¥·¥Ó¥ê¡ÊUFC¡Ë
2°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥·¥çー¥ó¡¦¥ª¥Þ¥êー¡ÊUFC¡Ë
3°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥Ô¥çー¥È¥ë¡¦¥ä¥ó¡ÊUFC¡Ë
4°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ì¥ë¥Þ¥´¥á¥É¥Õ¡ÊUFC¡Ë
5°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥³ー¥êー¡¦¥µ¥ó¥É¥Ø¥¤¥²¥ó¡ÊUFC¡Ë
6°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡ÊUFC¡Ë
7°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥½¥ó¡¦¥ä¥É¥ó¡ÊUFC¡Ë
8°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥Ø¥ó¥êー¡¦¥»¥Õー¥É¡ÊUFC¡Ë
9°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥Ç¥¤¥Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥²¥¤¥ìー¥É¡ÊUFC¡Ë
10°Ì¡Ê-¡Ë¡§¥Þ¥ë¥í¥ó¡¦¥ô¥§¥é¡ÊUFC¡Ë
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
31°Ì¡Ê-¡Ë¡§°æ¾åÄ¾¼ù¡ÊRIZIN¡Ë
40°Ì¡Ê¢¬20¡Ë¡§¼ã¾¾Í¤Ìï¡ÊONE¡Ë
52°Ì¡Ê-¡Ë¡§º´Æ£¾¸÷¡ÊRIZIN¡Ë
65°Ì¡Ê¢¬95°Ì¡Ë¡§ÃæÂ¼ÎÑÌé¡ÊUFC¡Ë
97°Ì¡Ê¢96°Ì¡Ë¡§Ê¡ÅÄÎ¶×½¡ÊRIZIN¡Ë
214°Ì¡Ê¢¬216°Ì¡Ë¡§É÷´ÖÉÒ¿Ã¡ÊUFC¡Ë