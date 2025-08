ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、机でのちょい寝をより快適にしてくれる「くまのプーさん」デザイン「もちもちクッション」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」もちもちクッション

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,990円(税込)

サイズ:幅約35、奥行約24、高さ約24cm(手足パーツ含まず)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

黄色や赤など「くまのプーさん」をイメージした色使いがかわいい「くまのプーさん」モチーフのもちもちクッション。

左右から手や腕を入れれば安定感ばっちりで、机でのちょい寝をより快適にしてくれます。

クッションの赤い面にはハチ、

黄色い面には「くまのプーさん」のお尻の縫い目のワッペンが☆

どちらもぷっくりと立体的で、さりげないアクセントになっています。

中わた入りで、サラサラ心地よい生地を使用。

さらに、もちもちとしていて気持ち良いのもうれしいポイントです。

普段は腰当てクッションとしても使うことができます。

様々な使い方ができて、お勉強や仕事中にも重宝しそうなインテリア雑貨。

机でのちょい寝をより快適にしてくれる、ディズニーデザイン「もちもちクッション」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

