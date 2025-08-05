TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前9時13分に、大雨警報（浸水害）を横手市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・横手市に発表 5日09:13時点

内陸では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。秋田県では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日夕方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■能代市

□洪水警報
　5日夕方にかけて警戒

■横手市
□大雨警報【発表】
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼前に警戒

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夕方にかけて警戒

■にかほ市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夕方にかけて警戒

■八峰町
□大雨警報
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼前に警戒