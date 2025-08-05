５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：３０ 米・貿易収支
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
※日・閣議
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＡＬＳＯＫ<2331>，キッコマン<2801>，ニチレイ<2871>，エーザイ<4523>，ＵＳＳ<4732>，小林製薬<4967>，ＪＸ金属<5016>，洋缶ＨＤ<5901>，リクルート<6098>，住友重<6302>，クボタ<6326>，ダイキン<6367>，ミネベアミツミ<6479>，エプソン<6724>，横河電<6841>，アズビル<6845>，三菱重<7011>，コンコルディア<7186>，ＮＯＫ<7240>，マツダ<7261>，スズキ<7269>，ヤマハ発<7272>，メディパル<7459>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，三井不<8801>，東武<9001>，ＪＲ西日本<9021>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，ＳＢ<9434>，ＮＴＴデータ<9613>ほか
※海外企業決算発表：アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），アムジェンほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：３０ 米・貿易収支
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
※日・閣議
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＡＬＳＯＫ<2331>，キッコマン<2801>，ニチレイ<2871>，エーザイ<4523>，ＵＳＳ<4732>，小林製薬<4967>，ＪＸ金属<5016>，洋缶ＨＤ<5901>，リクルート<6098>，住友重<6302>，クボタ<6326>，ダイキン<6367>，ミネベアミツミ<6479>，エプソン<6724>，横河電<6841>，アズビル<6845>，三菱重<7011>，コンコルディア<7186>，ＮＯＫ<7240>，マツダ<7261>，スズキ<7269>，ヤマハ発<7272>，メディパル<7459>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，三井不<8801>，東武<9001>，ＪＲ西日本<9021>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，ＳＢ<9434>，ＮＴＴデータ<9613>ほか
※海外企業決算発表：アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），アムジェンほか
出所：MINKABU PRESS