４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．２９ドル（－１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４２６．４ドル（＋２６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７１９．２セント（＋４０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１６．７５セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８７．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６９．００セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．６５（－１．６３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．２９ドル（－１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４２６．４ドル（＋２６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７１９．２セント（＋４０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１６．７５セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８７．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６９．００セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．６５（－１．６３）
出所：MINKABU PRESS