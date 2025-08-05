・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６６．２９ドル（－１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４２６．４ドル（＋２６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７１９．２セント（＋４０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１６．７５セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８７．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９６９．００セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．６５（－１．６３）

出所：MINKABU PRESS