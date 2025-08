「his heart is in the right place」の意味は？わかりそうでわからない…！【1分英会話】

正解は「根はいい人、正しい心を持つ人」でした!

「彼・彼女のやり方はよくないかもしれないが、悪気がない」や「本当はいい(やさしい)人」というニュアンスがあります。

「He can be annoying, but he heart is in the right place.」

(彼ってうるさいときもあるけど、根はいい人だよ。)