【大雨警報】秋田県・にかほ市に発表 5日08:03時点
気象台は、午前8時3分に、大雨警報（浸水害）をにかほ市に発表しました。
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内陸では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。秋田県では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日夕方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夕方にかけて警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
5日昼前にかけて警戒
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夕方にかけて警戒
■にかほ市
□大雨警報【発表】
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夕方にかけて警戒
■八峰町
□大雨警報
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼前にかけて警戒