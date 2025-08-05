【韓国】
消費者物価指数（CPI）（7月）08:00
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.2%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55
予想　50.1　前回　50.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:00
予想　51.2　前回　51.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（6月）18:00
予想　0.8%　前回　-0.6%（前月比)　
予想　0.6%　前回　0.3%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:30
予想　51.2　前回　51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
貿易収支（6月）21:30
予想　-620.0億ドル　前回　-715.0億ドル（貿易収支)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45
予想　55.2　前回　55.2（非製造業PMI・確報値)
予想　54.6　前回　54.6（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（7月）23:00
予想　51.5　前回　50.8（ISM非製造業景気指数)

※予定は変更することがあります