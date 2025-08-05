【韓国】

消費者物価指数（CPI）（7月）08:00

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.2%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55

予想 50.1 前回 50.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:00

予想 51.2 前回 51.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（6月）18:00

予想 0.8% 前回 -0.6%（前月比)

予想 0.6% 前回 0.3%（前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:30

予想 51.2 前回 51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

貿易収支（6月）21:30

予想 -620.0億ドル 前回 -715.0億ドル（貿易収支)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45

予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)

予想 54.6 前回 54.6（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（7月）23:00

予想 51.5 前回 50.8（ISM非製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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