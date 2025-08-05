¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¡¢±½¤ÎÎø¿Í¥Õ¥£¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¤Èº§Ìó¤«
¡¡¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ô¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥À¡¼¥º¡Ù¤ä¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¤Èº§Ìó¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¤¬²ÚÎï¤Ê¤ë5ÊÑ²½¤òÈäÏª
¡¡The Sun¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ðÊó¶Ú¤¬¡Ö¥Õ¥£¥ó¤È¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿Æ¸ò¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ö¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤â¤Ë29ºÐ¤Î2¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤é¡¢È´¤±½Ð¤¹¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎVOGUE»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥£¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤«¡¢Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ´Ø·¸¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Þ¤Ç´°Á´¤ËËÜÊª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ÈÂ²¤ò»ý¤Ä½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ó¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÍè¾ì¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤½»£¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È»£±Æ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¸øÇ§¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¤¬²ÚÎï¤Ê¤ë5ÊÑ²½¤òÈäÏª
¡¡The Sun¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ðÊó¶Ú¤¬¡Ö¥Õ¥£¥ó¤È¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿Æ¸ò¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ö¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ó¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÍè¾ì¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤½»£¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È»£±Æ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¸øÇ§¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£