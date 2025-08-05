8月と9月の「スーパーPayPayクーポン」を公開、ソフトバンクユーザー限定
ソフトバンクは、「スーパーPayPayクーポン」の8月と9月の対象加盟店を公開した。同社のユーザーが対象の加盟店において、PayPayまたはPayPayクレジットで支払うと、最大半額相当の「PayPayポイント」が還元されるもの。
8月の対象加盟店は、出前館やDiDi、ebookjapanなど。
還元率や付与上限、期間、クーポンの使用回数は加盟店により異なる。たとえば、8月配布のYahoo!ショッピングや出前館では、10％分（上限300ポイント、何回でも使用可能）還元される。クーポンは順次拡大予定。8月対象加盟店 加盟店名称 支払い方法 付与率 付与上限 期間 Yahoo!ショッピング PayPay支払い 10％ 300ポイント（何回でも使用可能） 8月1日～31日 出前館 DiDi 10％ 200ポイント（何回でも使用可能） ebookjapan 10％ 100ポイント（何回でも使用可能） ZOZOTOWN 10％ 500ポイント（1回まで、5000円以上から使用可能） Coke ON 50％ 100ポイント（1回まで） Coke ON PayPayクレジット支払い 100ポイント（1回まで） サンドラッググループ PayPay支払い 10％ 100ポイント（1回まで） JA-SS 10％ 150ポイント（1回まで） Qoo10 10％ 300ポイント（1回まで） 8月1日～9日 9月対象加盟店 加盟店名称 支払い方法 付与率 付与上限 モスのネット注文 PayPay支払い 10％ 100ポイント（1回まで） 9月1日～30日 モスバーガー 10％ 100ポイント（1回まで） Yahoo!ショッピング 10％ 300ポイント（何回でも使用可能） 出前館 300ポイント（何回でも使用可能） DiDi 10％ 200ポイント（何回でも使用可能） ZOZOTOWN 10％ 500ポイント（1回まで、5000円以上から使用可能）