河荑直美監督の新作映画『たしかにあった幻』が、2026年2月に全国公開されることが決定した。

本作は、小児臓器移植実施施設を舞台に、命のともしびを照らす“愛”の物語。フランスからやってきたレシピエント移植コーディネーターのコリーが、脳死ドナーの家族や臓器提供を待つ少年少女とその家族と関わりながら命の尊さと向き合うと同時に、突然失踪した恋人の行方を追う姿を通じて、愛と喪失、希望を描く。これまで『あん』(2015年)ではハンセン病を抱える女性、『光』(2017年)では視力を失っていく男性、『朝が来る』(2020年)では特別養子縁組の夫婦を取り上げ、社会的偏見や喪失の中で、他者との関係性を通して救われる“愛のかたち”を描いてきた河荑監督が、本作でも深い人間ドラマを通じて命と愛の意味を問いかける。

主人公・コリーを演じるのは、『ファントム・スレッド』(2017年)のヴィッキー・クリープス。コリーの恋人であり、突然失踪する迅を、『グランメゾン東京』(TBS系)、『鎌倉殿の13人』(NHK総合)などの寛一郎が演じる。

また本作が、現地時間8月6日から16日にかけてスイス・ロカルノで開催される第78回ロカルノ国際映画祭のインターナショナル・コンペティション部門にクロージング作品として正式招待されることも決定。河荑監督にとってロカルノ国際映画祭は、2000年に長編第2作『火垂』で国際批評家連盟賞を受賞し、翌2001年に『きゃからばあ』がコンペティション部門に招待。2012年には河荑監督のパーソナル・ドキュメンタリー5作品がオマージュ上映、プロデュースしたドキュメンタリー映画『祈 ‑Inori‑』が新鋭監督部門グランプリを受賞するなど、国際的評価の礎のひとつとなってきた。そのロカルノの地で現地時間8月15日にワールドプレミア上映される。

なお、本作の撮影は2024年6月から11月にかけて、兵庫、大阪、奈良、岐阜、屋久島、パリで行われた。小児臓器移植に携わる実際の医療関係者たちが出演するディスカッションや移植手術のシーンなど、ドキュメンタリー要素をドラマの中に巧みに取り入れている。

【コメント】●河荑直美(監督・脚本)この度、映画を本当に愛してやまないロカルノ国際映画祭の選考委員の皆様に本年度のコンペ部門のクロージングフィルムに選んでいただきましたことを大変光栄に思います。思い返せば、2000年公開の『火垂』がロカルノで受賞したことは私にとってとても美しい忘れられない想い出です。25年の月日を経て、またロカルノに戻って来れたことに感謝しています。新作に寄せたロカルノ映画祭のアーティスティックディレクターのGiona A.Nazzaroさんからのメッセージを以下に記します。「水のように、音を立てずに深く掘り下げ沈黙を恐れず、耳を傾ける映画を作ってくれてありがとう」

●ヴィッキー・クリープス(コリー役)When I make a movie, I follow an invisible thread - one woven into the larger tapestry of dreams. This particular thread led me deep into the ancient forests of Yakushima and back into the gentle heart of childhood. I walked the delicate line between ghosts and reality, drawn by the mystery of love.

映画を作るとき、私は目に見えない一本の糸をたどります――夢という大きな織物に織り込まれていく糸です。今回、糸は、私を屋久島の太古の森の奥深くへと導き、そして幼い頃のやさしい心へと連れ戻してくれました。幽霊と現実のあいだの繊細な境界線を歩きながら、私は愛という謎に引き寄せられていきました。

●寛一郎(迅役)諸行無常。何かこの作品に込められたテーマのような気がしています。この作品は自分にとって挑戦でした。言語、さまざまな自然での撮影、新たな人との出会いで、沢山の学びと、この現場でしか体験できない経験をさせてもらいました。そんな作品がこうしてロカルノ国際映画祭に招待していただいた事を光栄に思います。関わった沢山の人たちの努力が報われる気がします。そしてこの作品が世界の人に見て頂けることに喜びを感じています。(文=リアルサウンド編集部)