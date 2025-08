エテュセ×ケアベア™の限定パウダーで、”毛穴レス”な透明肌に♡

毎日のメイクがもっと楽しくなる!「エテュセ」から、毛穴レス*な仕上がりとスキンケア効果で人気の「スキンケアパウダー(プレスト)」が、ケアベア™とのコラボパッケージで登場♡可愛らしい表情のケアベア™がプリントされた限定コンパクトは、PLAZA・MINiPLAだけで手に入るスペシャルアイテム。さらさらなのにしっとりと仕上がる粉質で、朝も夜も美肌をサポートしてくれます。

毛穴をぼかす、とけこみ微粒子パウダー

エテュセ スキンケアパウダー (プレスト) P01 <フェイスパウダー>

価格:2,640円(税込)

「エテュセ スキンケアパウダー(プレスト)」は、まるで粉が肌に溶け込むような“とけこみ微粒子パウダー”を配合。透明感の高い仕上がりで、毛穴や肌のアラを自然にぼかします。

さらに、テカリ防止ミネラルパウダー&透明ツヤUPパウダーも含まれており、さらさらなのに乾燥しにくく、まるで素肌が美しくなったような仕上がりに。

洗顔料でオフできるのも嬉しいポイントです♪

*メイクアップ効果による

オペラの新作ティントで秋色唇に♡限定2色が8月5日登場

PLAZA限定♡ケアベア™デザインに注目!

今回登場する数量限定パッケージは、人気キャラクター・ケアベア™とコラボしたPLAZA・MINiPLA限定デザイン。

丸いコンパクトいっぱいにケアベア™の顔がプリントされた、遊び心たっぷりのキュートなパッケージです。見た目の可愛さだけでなく、中身は定番のクリアカラータイプ。

日中のメイク仕上げにも、夜のお手入れ後にも使える万能アイテムです。

Care Bears™ and related trademarks:TM & © 2025 Those Characters From Cleveland, LLC Used under license by PLAZASTYLE.

限定の可愛さと実力、どちらも手に入れて

エテュセのスキンケアパウダーは、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えた“デパコス級”のアイテム。

ケアベア™との限定コラボパッケージは、自分用にはもちろん、プレゼントにも喜ばれること間違いなし♡

毛穴レス*で透明感あふれる肌を手に入れたい方は、ぜひPLAZA・MINiPLAでチェックしてみてください。数量限定なので、気になる方はお早めに♪