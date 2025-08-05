Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ´´Éô¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×³«»Ï¤«
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï3Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³Éô¤Ç½øÎó5°Ì¤Îèñ´ñÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤¬¡¢²ÏËÌ¾Ê¡¦ËÌÂ×²Ï¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¬Ìî¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯²Æ¤ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤ä°úÂà¤·¤¿¸µ´´Éô¤é¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¸ø¼°¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤â²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
10·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡Ö4ÃæÁí²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑ¤ÎÃæ´üÌÜÉ¸¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤¬µÄÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²£ÉÍ,
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
¥Û¥Æ¥ë,
°ÖÎîº×,
Ë¡Í×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°