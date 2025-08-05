²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÂæÁ¥¤¬±ê¾å ²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¡²Ö²Ð¤Ë°ú²Ð¤·ÇúÈ¯·«¤êÊÖ¤¹¡¡ÂæÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤Ï³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßµß½õ¡¡3»þ´Ö¸å¤â²ÐºÒÂ³¤¯¡Únews23¡Û
4ÆüÌë¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤Ã¤¿²Ö²Ð¡£¤·¤«¤·¡¢³«»Ï¤«¤é¤ª¤è¤½20Ê¬¸å¡¢²»³Ú¤¬ÆÍÁ³ÅÓÀä¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¥Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²»¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¤´Íè¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¡Ä¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤¢¤ì¡©¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡£Ç³¤¨¤Æ¤ëÇ³¤¨¤Æ¤ë¡×
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ì½ê¤«¤é²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Ë½È¯¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²Ö²ÐÂç²ñ²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²ÃÏÅÀ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÃæ»ß¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¶õ¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤¬³¤ÌÌ¶á¤¯¤ÇÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö²Ð¤ÏÂæÁ¥¤Î¾å¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á¥¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÇúÈ¯¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤¹Ãæ¡¢³¤¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢²Ö²Ð¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÁ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡Ä¡£
¡Ö±ü¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤éÀÖ¿§¤Î²Ð¤¬¤á¤é¤á¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ç²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¡Ö¡ÊQ.²ÐºÒ¸å¤â²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¡ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¹õ±ì¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ö²Ð¤Ï¤º¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î°ìÈÖ¥á¥¤¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡×
º£²ó¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¸á¸å7»þÈ¾¤«¤é7»þ55Ê¬¤Þ¤Ç¤Î25Ê¬´Ö¤Ë¡¢¤ª¤è¤½2ËüÈ¯¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¼óÅÔ·÷ºÇÂçµé¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ì½ê¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤¤³¤¤Î¾å¡£Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ëÂæÁ¥¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢º¸Â¦¤Ë¿Í±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¸å¤ËÂæÁ¥¤«¤é5¿Í¤¬³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µß½õÄú¤ÇÁ´°÷¤òµß½õ¤·¡¢5¿Í¤È¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¾¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êó¹ð
¡Ö²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êü¿å³èÆ°¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ºÇ½é¤ÎÇúÈ¯¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¡£²Ð¤Ï¾¯¤·¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂæÁ¥¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å10»þ¤´¤í¤Ë¤â¡Ä¡£
¸ÅÅÄ·É¶¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö²ÐºÒ¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ú²Ð¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë²Ö²Ð¤¬°ìÈ¯°ìÈ¯ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î½ªÎ»Í½Äê»þ¹ï¤ò2»þ´Ö·Ð²á¤·¤Æ¸á¸å10»þ¤ò²á¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤ÎÇúÈ¯¡£¼Â¤Ï3Æü¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¡¢²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²ÍÑ¤ÎÅû¤ÎÃæ¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤ä¤á¡¢³«»Ï10Ê¬¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÐºÒ»ö¸Î¤òÈ¯À¸¤·¡¢Ãæ»ßÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×