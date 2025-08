勝てば本大会出場！　CL予選プレーオフの組み合わせ決定…セルティックなど日本人選手所属クラブも参戦

UEFA(欧州サッカー連盟)は4日、2025−26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)予選・プレーオフの組み合わせ抽選会を開催した。今シーズンのCL・リーグフェーズは9月16日に開幕予定となっているが、現時点では本大会に出場する36チームのうち、昨季の王者であるパリ・サンジェルマン(PSG)を筆頭に、29チームが出場を確定させている。言い換えると、残る7枠は予選を勝ち抜いたチームに与えられる。

■チャンピオンズリーグ予選・プレーオフ 組み合わせ

【画像】CL予選・プレーオフの抽選結果

Play-off round draw set ✅



⚽️ Match dates: 19/20 and 26/27 August#UCLdraw pic.twitter.com/JtoL95M0KL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 4, 2025

CLの予選は1回戦、2回戦、3回戦、プレーオフと4つのステージが設けられている。2025−26シーズンのCL予選は7月8日に開幕し、ここまで2回戦が終了。2回戦以降は、国内リーグ王者が参加する『チャンピオンズパス』、複数の出場枠を持つ国内リーグで出場権を獲得したチームが参加する『リーグパス』と2つのフェーズに分かれて実施される。3回戦は8月5日から6日にかけてファーストレグが、12日にセカンドレグが行われる。今予選には、日本人選手の在籍クラブも数多く参戦中。3回戦に残っているクラブでは、日本代表FW上田綺世、同代表DF渡辺剛が所属するフェイエノールト、MF川村拓夢、FW北野颯太、DFチェイス・アンリが所属するザルツブルク、同代表DF鈴木淳之介が在籍するコペンハーゲンが挙げられる。3回戦では、フェイエノールトがフェネルバフチェと、ザルツブルクがクラブ・ブルッヘと、コペンハーゲンがマルメと、それぞれ対戦予定だ。この3クラブに加えて、プレーオフからは日本代表FW前田大然、同代表MF旗手怜央、DF稲村隼翔、FW山田新と4名の日本人選手を擁するセルティック、そして今夏よりDF常本佳吾が加わったバーゼルが参加。プレーオフの参加チームは、『チャンピオンズパス』が10チーム、『リーグパス』が4チームとなっている。今回はプレーオフの抽選会が開催された。フェイエノールトは3回戦を通過した場合、ニース対ベンフィカの勝者と、ザルツブルクはレンジャーズ対ヴィクトリア・プルゼニの勝者と、コペンハーゲンはバーゼルと対戦。セルティックはカイラト対スロヴァン・ブラチスラヴァの勝者と激突する。プレーオフのファーストレグは8月19日と20日に、セカンドレグは8月26日と27日に開催される。2戦合計スコアで上回ったチームは、晴れてCL本大会の出場権を獲得。一方で、敗れたチームはヨーロッパリーグ(EL)の本大会に出場することとなる。CL予選・プレーオフ組み合わせの結果は下記の通り。・ルドゴレツ(ブルガリア)/フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) vs シュケンディヤ(北マケドニア)/カラバフ(アゼルバイジャン)・レフ・ポズナン(ポーランド)/ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs ディナモ・キーウ(ウクライナ)/パフォス(キプロス)・ボデ・グリムト(ノルウェー) vs シュトゥルム・グラーツ(オーストリア)・セルティック(スコットランド)※ vs カイラト(カザフスタン)/スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア)・バーゼル(スイス)※ vs マルメ(スウェーデン)/コペンハーゲン(デンマーク)※・フェイエノールト(オランダ)※/フェネルバフチェ(トルコ) vs ニース(フランス)/ベンフィカ(ポルトガル)・レンジャーズ(スコットランド)/ヴィクトリア・プルゼニ(チェコ) vs ザルツブルク(オーストリア)※/クラブ・ブルッヘ(ベルギー)※は日本人選手在籍クラブ