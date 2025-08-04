É¡¥Ô¥¢¥¹¤Ç19ºÐ½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¡ª¡Ö½é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ô¥¢¥¹¡×ÈäÏª¤ÎÂí¼·³¤¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¡Á¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤¡¡Á¡×
É¡¤Î·ê¤ä¸ý¤Î²¼¤Ë¥Ô¥¢¥¹
¡¡É¡¥Ô¥¢¥¹¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤È¤µ¤»¤¿½÷Í¥¤ÎÂí¼·³¤(19)=Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô½Ð¿È=¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ô¥¢¥¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢É¡¤Î·ê¤ä¸ý¤Î²¼¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤òÁõÃå¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥á¥¤¥¯¤Î²áÄø¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤â¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¤·¤¤»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Öµ¶Êª¤Ê¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¡Á¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âí¤Ï¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º Á´¸©Á´°÷ÌÌÀÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 2017 ¡Á¶å½£¡¦²ÆìÊÔ¡Á¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÁ°²Ê¼Ô ¡Ý¿·ÊÆÊÝ¸î»Ê¡¦°¤Àî²ÂÂå¡Ý¡×(WOWOW)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¡¢³ØÇ¯¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦±§Ìî¿¿Î¤¤ò¹¥±é¡£24Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£