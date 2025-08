現地時間2025年7月31日から8月3日にかけて、シカゴのグラント・パークで開催された大型音楽フェス「ロラパルーザ2025」。藤井 風は8月2日に出演し、圧巻のパフォーマンスは米ローリングストーン誌にも高く評価された。ライブレビューを翻訳してお届けする。藤井 風、ニューアルバム『Prema』に向け万全の態勢藤井 風は日本で発表した最初の2枚のスタジオ・アルバムでチャートを席巻してきた。そして9月にリリースされる3作目『Prema』を前に、土曜日のステージでその理由を存分に示してみせた。ロラパルーザ初出演となったこの日、彼は世界的な注目を集めた代表曲「死ぬのがいいわ」や「まつり」を披露。天才肌の音楽家らしく、鍵盤で滝のように流れる旋律を奏でる一方、 サックスソロも織り交ぜ 、優雅なダンスで観客とステージを自在に行き来した。「You cant be shy(恥ずかしがってちゃダメだよ)」と笑顔で語りながら踊る彼に、オーディエンスも一体となって体を揺らしていた。(Althea Legaspi)

