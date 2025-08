HOT STAGEで大トリを務めた=LOVE

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)が3日、世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」(お台場・青海周辺エリア)の野外メインステージであるHOT STAGEに登場し、熱気溢れるパフォーマンスを披露した。

当イベントは8月1日〜3日の3日間開催され、=LOVEは「TOKYO IDOL FESTIVAL2017」にてステージデビューを飾って以来、今年で9年連続での出演、HOT STAGEでの大トリを務めたのは初めてとなった。

『探せ ダイヤモンドリリー』をはじめ、『スタート!』、サマーチューン『夏祭り恋慕う』 『ナツマトぺ』 、『とくべチュ、して』を畳みかけるように披露。ラストは『=LOVE』を熱唱し、全9曲、夏の野外フェスならではのセットリストでHOT STAGEを大いに盛り上げた。

さらにグランドフィナーレの冒頭では、=LOVE、≠ME、≒JOYが登場し、『トリプルデート』をパフォーマンス。「TOKYO IDOL FESTIVAL」の15周年を記念した企画「現役アイドルが選ぶ、TIFで観たいアイドルソング」でのランキング1位に選ばれ “推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った“究極のラブソング”『絶対アイドル辞めないで』も披露し、記念すべき「TOKYO IDOL FESTIVAL」の15周年を締めくくった。

また、8月3日(日)の午前中にはSMILE GARDENにて当日誕生日を迎えた、メンバーの諸橋沙夏が初のソロ出演。まねきケチャの楽曲『あたしの残りぜんぶあげる』をカバー披露、そして=LOVEの楽曲『とくべチュ、して』 『青春″サブリミナル″』 『絶対アイドル辞めないで』 をソロバージョンで披露し、抜群の歌唱力でスペシャルなステージを届けた。ラストは諸橋のソロ楽曲『My Voice Is For You』をフルサイズでエモーショナルに披露し会場を沸かせた。

10月8日には、19thシングルの発売が発表されており、9月6日からは広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、=LOVE史上最大動員数となる=LOVE 8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」(全8都市16公演が発表済)の開催も控えている。■=LOVE

8月3日(日) TOKYO IDOL FESTIVAL 2025@HOT STAGE〈SETLIST〉探せ ダイヤモンドリリースタート!仲直りシュークリーム「部活中に目が合うなって思ってたんだ」Oh!Darling夏祭り恋慕うナツマトぺとくべチュ、して=LOVE■諸橋沙夏

8月3日(日) TOKYO IDOL FESTIVAL 2025@SMILE GARDEN〈SETLIST〉あたしの残りぜんぶあげる(まねきケチャ カバー)とくべチュ、して青春″サブリミナル″絶対アイドル辞めないでMy Voice Is For You