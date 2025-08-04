¡Ö¤ï¤±¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá·øÊª¥á¥¬¥Í▶ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¢¤¢¡¢´ãÊ¡¡¢´ãÊ¡¡×
¡Ö¤ï¤±¤¢¤Ã¤Æ·Ý¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¤¬°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ëÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎºÊ¡¦ ¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤±¤¢¤Ã¤Æ·Ý¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢»ç¤ÎÃåÊª¤ËÆüËÜÈ±¤ò·ë¤Ã¤¿·Ý¼Ô»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡·øÊª¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¤Æ¤¤¤È¤Ï180ÅÙ°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·Ý¼Ô¤ª¤Æ¤¤ÍÍ¡ª¡ª¹¾¸Í¤ÎÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¢¤¤¤¤½÷¤À¤¡¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ËåºÎï¤ä¤Ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÄç¤µ¤ó¤ÎµØ¤Ê¤ª»Ñ¡¡¤¢¤¢¡¢´ãÊ¡¡¢´ãÊ¡¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤¹¤Í¤§¡×¡ÖÆ÷¤¤Î©¤Ä¤¬Ç¡¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£