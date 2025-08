aespaが、6枚目のミニアルバム『Rich Man』を9月5日13時にリリースする。

今作には、同名のタイトル曲をはじめ全6曲が収録されており、前作『Dirty Work』とは異なるカラーになる。既存の通念的な“Rich Man”ではなく、aespaならではの独自のエネルギーとパワーで満ちた“Rich Man”を新たに定義して、より明確になったaespaの個性と音楽スタイルを期待させるものとなっている。

また、aespaの各公式SNSチャンネルにて公開された「Rich Man」のイントロ映像では、3Dで再現されたギターグラフィックを通じて、今作のビジュアルコンセプトを暗示すると同時に、「I am enough as I am, I am a ‘Rich Man‘」(今このままの自分で十分。私は ‘Rich Man‘ だ。)というスローガンもともに提示されている。

なお、今作のPre Add/Pre Saveは本日8月4日よりスタート。フィジカル商品は全国のオンラインおよび店頭にて8月5日18時より予約販売が開始予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)