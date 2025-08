8月18日19時より放送の『CDTVライブ!ライブ!』(TBS)4時間スペシャルの出演アーティスト第1弾が発表された。

今回発表されたのは、西野カナ、ano、大泉 洋、Omoinotake、ORANGE RANGE、SEAMO、PG、BE:FIRST、FUNKY MONKEY BΛBY'Sの9組。

西野カナは、フェス企画に初登場。「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT !!」をはじめ、「EYES ON YOU」など全12曲を披露する。

大泉 洋は約1年5カ月ぶりにリリースされる新曲『キラーチューン!』をテレビ初歌唱。BE:FIRSTは、「夢中」をおかわりライブし、最新曲「空」をフルサイズで披露する。anoはアニメ『タコピーの原罪』のオープニングテーマとして書き下ろした「ハッピーラッキーチャッピー」、Omoinotakeはドラマ主題歌となる最新曲「フェイクショー」、FUNKY MONKEY BΛBY'Sは「Come back home」をフルサイズライブで披露する。

また、小中学生で構成される14人組次世代ダンス&ボーカルカンパニー PGが番組初登場。夏にぴったりのラテン系パーティーチューン「BANABANA」をフルサイズで披露。デビュー20周年を迎えたSEAMOは、「ルパン・ザ・ファイヤー」、ORANGE RANGEは夏の定番曲「イケナイ太陽」を披露する。

<出演アーティスト・楽曲一覧>(※アーティスト名50音順)ano「ハッピーラッキーチャッピー」大泉 洋「キラーチューン!」Omoinotake「フェイクショー」ORANGE RANGE「イケナイ太陽」SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」PG「BANABANA」BE:FIRST「夢中」「空」FUNKY MONKEY BΛBY'S「Come back home」

フェス企画西野カナ「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT !!」「EYES ON YOU」 ほか

(文=リアルサウンド編集部)