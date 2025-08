【ライブレポート】『ドリカムと夏祭り2025』が大盛況！Da-iCEら各出演アーティストがドリカムのカバーも披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「この熱い空気とみんなの熱気と、ここまでのアーティストの素晴らしいライブを観ながらうちら出なくても大丈夫じゃね?って思っちゃった(笑)」(吉田美和)、「出たほうがいいでしょうね(笑)」(中村正人)

8月2、3日に『ドリカムと夏祭り2025 ここからだ! in 万博記念公園』が開催された。

大阪・関西万博が開催されるなか賑わいを見せる大阪で、音楽を中心とした新たな夏祭りが誕生した。

会場はタイトルにもあるとおり万博記念公園。そう、1970年の大阪万博の会場となった場所だ。まるで時空を超えてふたつの万博がつながり、その結節点に『ドリカムと夏祭り』がなっているようなスペシャル感がある。

ヘッドライナーのDREAMS COME TRUEはもちろん、ジャンルレスな多彩なアーティストが集い、歌とダンス、そして花火を存分に楽しめる、まさに“夏祭り”となったイべントの模様をレポートする。

■8月2日(土)

オープニングは、朝日放送アナウンサーの岩本計介とFM802でパーソナリティを務める加藤真樹子のMCで進行、と思いきや、いきなり中村正人の登場に会場が沸く。

ドリカムと大阪はバンドの結成初期からずっと濃い絆で結ばれている。最近も社会人と大学生が一同に集う史上初の駅伝大会『大阪・関西万博開催記念ACN EXPO EKIDEN 2025』に「ここからだ!」を楽曲提供したことでも話題となった。

「もう大阪はマイホームタウンですから。住んでいるようなものです(笑)」(中村)

オープニングではさらにゲストが登場。大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャク、そしてドリカムからはドリクマとワルクマ、ABCのキャラクターエビシーと『おはよう朝日です』の朝おき太くんがステージに入り乱れるボーダーレスなお祭り状態がいきなり出現。

初日のテーマは「ドリと踊ろう!DAY」ということで、新しい学校のリーダーズ、NMB48、Da-iCE、そしてDREAMS COME TRUEの4組が熱いステージを繰り広げた。

■NMB48

トップバッターは大阪を代表してNMB48。代表曲の「ナギイチ」でいきなり会場を盛り上げ、ステージをいっぱいに使ったフォーメーションダンスでオーディエンスを魅了していく。

4月にリリースした「チューストライク」はユーロビートと歌謡曲が絶妙にマッチした楽曲で、まさに“躍る”というテーマにピッタリだ。そして6曲目にはドリカムの名曲「何度でも」のカバーをオリジナルのダンスで披露。

ラストは70年大阪万博のテーマ曲「世界の国からこんにちは」をオマージュした「繋ぎ歌~世界の国からこんにちは~」が万博記念公園の広い空に響き渡った。

■新しい学校のリーダーズ

アメリカのカリフォルニア州で開催される『コーチェラフェスティバル』に出演するなど、活躍の場を世界に広げる新しい学校のリーダーズが登場。低音が響く「Go Wild」の攻撃的かつポップなビートがフェスの空間を独自なものに作り上げていく。

「オトナブルー」ではSUZUKAが会場を練り歩きながら、ときにはオーディエンスとコミューケーションをとりながらパフォーマンスしていく。

山本リンダの「狙いうち」に続いて披露したカバーは、ドリカムの「晴れたらいいね」。サビではオーディエンスの手が左右に振られ、幸せな一体感に包まれた。3月にリリースした「One Heart」の詞世界とひと繋がりになるようなセットリストの妙も感じられ、さすがのステージで大いに盛り上げた。

■Da-iCE

Da-iCEは登場時に代表曲「CITRUS」のアカペラを披露し、そのしっとりした世界からシームレスにファンキーな世界に突入し、彼らのボーカル&ダンスのスキルの高さがよくわかるステージングで観客を魅了。

その後披露したのは、ドリカムの「大阪LOVER」。『The best covers of DREAMS COME TRUE』に参加し、MVも話題となったカバーは格段の表現力だ。オーディエンスと一緒に細かいクラップをリズミカルに刻む「Tasty Beating Sound」では、リーダー工藤大輝のアドリブ俳句「大阪に ドリカム愛を 打ち上げろ」が炸裂。

続く「スターマイン」での“ドリカム ドリカム”の煽りも含め、“ドリ愛”感じさせるそのときその場所でしか体感できないパフォーマンスを瞬時でクリエイトしていくDa-iCEのライブは圧巻だった。

このイベントを象徴するダンスコーナーでは、ドリカムの名曲で会場全体を巻き込んだダンスグルーヴが発生した。

「ドリであそべ! ドリでおどれ!」をテーマに全国でダンスイベントを展開する「ドリカムディスコ」からGOTOとドリクマ&ワルクマが、世界中から注目されているダンスの街・大阪で活躍するパフォーマーW-UNITYとsoil+iVoryがミャクミャクと、そしてABCからはエビシーとおき太くんがおは朝ダンサーズとともに登場し、「ここからだ!」を披露するスペシャルコラボステージが実現。夏祭りのクライマックスに向けて最高の盛り上がりを見せた。

■DREAMS COME TRUE

イベントがスタートしたタイミングでは強烈な日差しを降り注いでいた太陽は、DREAMS COME TRUEがステージに上がる頃にはすっかり沈んで、ステージの照明が会場に映えるようになっている。「うれしい!たのしい!大好き!- DOSCO prime Version -」のイントロがかかると大きな歓声が上がり、吉田美和が登場するとさらに大きな声に会場が揺れた。

「この熱い空気とみんなの熱気と、ここまでのアーティストの素晴らしいライブを観ながらうちら出なくても大丈夫じゃね? って思っちゃった(笑)」(吉田)

「出たほうがいいでしょうね(笑)」(中村)

ふたりの安定したやり取りにほっこりさせられながらも、ここまで紡いできたアーティストとオーディエンスへの最大級のリスペクトが滲む。

「G」「スピリラ」と、前者はクラブのフロアで、後者はストリートで映える、ここ数年ドリカムがリリースしてきた野心的なビートを搭載した楽曲が野外のオーディエンスを揺らす。さらに「SUNSHINE」のラテンビートで昼間の太陽を連れ戻すようなぶち上がり方をする。

「みんなが歌ってくれたり踊ってくれたりするこの曲は本当に幸せだよ。しかもここでできるんだよ!」と吉田が言ってパフォーマンスしたのは「大阪LOVER」。

ラストはこの曲「ここからだ!」。オーディエンスがタオルを振り回すドリ史上初の楽曲はスリリングな展開と極太のビートに踊らずにはいられないハイパーなダンスチューンだ。ステージと会場が一体となってこのフェスのゴールに向けてラストスパートに入る。アンコールの「決戦は金曜日 - DOSCO prime Version -」の盛大な“ネオ盆踊り”が炸裂すると、夜空には花火が上がった。『ドリカムと夏祭り』な1日を彩っていった。

■8月3日(日)

前日に続いて晴天に恵まれた万博記念公園。夏真っ盛りの太陽がまだまだ元気な午後4時前、イベント2日目がスタートした。

この日のMCは朝日放送テレビアナウンサーの岩本計介とFM802でパーソナリティを務める内田絢子、そしてもちろんこの人、中村正人が登場。

この日のテーマは「ドリと歌おう!Day」ということでDREAMS COME TRUE、いきものがかり、SHISHAMO、Ms.OOJAと、形態はそれぞれながら全て女性シンガーが揃ったラインナップ。ライブの前には、大阪・関西万博の公式キャラクターで大人気のミャクミャク、ドリクマとワルクマ、そしてABCのキャラクターであるエビシーと「おはよう朝日です」でお馴染みの朝おき太くんが登場し、会場を盛り上げた。

■Ms.OOJA

チェロの豊かな響きに導かれてステージに現れたのはMs.OOJA。涼しげな浴衣姿が夏祭りの雰囲気を盛り上げる。

3曲目には7月にリリースしたばかりの新曲「まだ知らないストーリー」を披露した。シンプルな編成だからこそボーカルのきめ細やかな表現力が際立って聴こえる。会場に吹き抜ける風と一体となるような素晴らしいパフォーマンスだ。

代表曲「Be…」ではオーディエンスの手が自然に左右に振られ、大きな拍手が起こった。ラストはドリカムのカバーで「三日月」。彼女がプロのシンガーを目指すきっかけになった曲だというエピソードをMCでは披露した。歌い出しからオーディエンスの歓声があたたかく迎える。圧巻のパフォーマンスでステージを締めくくった。

■SHISHAMO

リハーサルからオーディエンスを盛り上げたのはSHISHAMO。1曲目の「LOVE LOVE LOVE」には誰もが驚かされた。いきなりのカバーということもあるが、それよりも3ピースのロックバンドによる楽曲の解釈が新鮮で、たまらなくよかった。

そしてそこからの「ハッピーエンド」は、まるでSHISHAMOからの返歌のようにも感じられ、フェスならではの音楽によるコミュニケーションを見るような思いだった。

後半は3曲を一気にたたみかけていく。「明日も」では、ポップで疾走感のあるロックサウンドが会場の全員を後押しするようなパフォーマンスを披露。しばらく鳴り止まない拍手に包まれて3人はステージをあとにした。

■いきものがかり

ステージに登場してピアノを奏でたのは水野良樹。そして彼のピアノだけで歌うのはもちろん吉岡聖恵だ。

1曲目は「コイスルオトメ」。会場の時が止まったようなふたりによるパフォーマンスからバンドインして一気にオーディエンスの熱気が上がる。「ブルーバード」「じょいふる」といったヒット曲を広いステージいっぱいに動きながら歌う吉岡のパフォーマンスに会場が沸く。

「グループを始めた高校生の頃の自分たちに、いつかドリカムと対バンするんだぞって言ったら信じてもらえるだろうか? いや信じない」と水野が言えば、「美和さんみたいに歌が歌えたらと思ってやってきた日々でした」と言った吉岡の瞳には輝くものがあった。

「帰りたくなったよ」のエンディングがそのまま「未来予想図II」のアウトロにつながるサプライズは、ドリカムへの最大限のリスペクトと同時に彼らがステージに立つ理由そのものを音楽で表したようで感動的だった。

この日のダンスコーナーでもドリカムディスコ×大阪ダンスチーム×朝日放送テレビのダンスコラボが実現。

まずは S+AKSのGOTO率いる「ドリカムディスコ」にドリクマ&ワルクマが加わって「決戦は金曜日 - DOSCO prime Version -」でオーディエンス全員と踊ると、ミャクミャクが呼び寄せたのは大阪を代表するダンスチーム。池田部屋は「IT’S SO DELISIOUS」で、D’LACSSY+MARU+ryokaは「LAT.43°N ~forty-three degrees north latitude~」で、それぞれキレのあるパフォーマンスを見せた。

ラストはエビシーとおき太くん率いるおは朝ダンサーズによる「ここかだ!」。番組オリジナルの振り付けをしたパワーパフボーイズからAOとKAN、そして番組で募集した子どもたち中心の一般ダンサーも参加して、にぎわいの街・大阪を凝縮したようなステージが展開された。

■DREAMS COME TRUE

「うれしい!たのしい!大好き! - DOSCO prime Version -」で始まった2日目のDREAMS COME TRUEのステージは祝祭感に溢れていた。祭りの終わりの寂しさなどどこ吹く風、とにかく今この瞬間を楽しみ尽くそうという“夏祭りBABYS”の前のめりな熱気がライブをより高次元へ誘っていく。

「LOVE LOVE LOVE - DOSCO prime Version -」での吉田美和の歌唱は圧巻だった。左右に揺れる会場を埋め尽くしたLEDの小さな灯りがひとつになってともに歌を作っているような感覚になる。そして真夏の野外で浴びる「やさしいキスをして - DOSCO prime Version -」のビートが導く音への没入感はあまりにも心地良すぎた。

「何度でも」のイントロが鳴った瞬間、会場が沸騰した。クラップが自然発生し、サビでは両手をあげ、みんなで大合唱。特殊なことは何もしていない。ただ素晴らしい曲と歌声と演奏とダンス、そしてそれを楽しむオーディエンスがいる――しかし、それが何より特別なのだ。「あの夏の花火」のメロディが昼間の太陽に灼かれた肌をそっと撫でていく。野外フェスの醍醐味が詰まった瞬間を感じながらライブは終盤へ。

「ここからだ!」では、急遽パワーパフボーイズを呼び込んで、S+AKSとのダンスバトルが実現。曲のリリースから約半年かけてたどり着いた幸せなゴールをオーディエンスがタオルを振り回して迎えるシーンは壮観だった。

「2日間を締めくくる曲はやっぱりこれにしました」と吉田が言って「大阪LOVER」をアンコールで披露した。これしかないというエンディングに打ち上げ花火が夜空に咲いて2日間にわたって開催された『ドリカムと夏祭り 2025 ここからだ! In 万博記念公園』を終えた。

大阪への愛とドリカム愛に溢れた2日間、まさに“大阪LOVER”な夏祭りが大阪・関西万博で盛り上がるここ大阪で実現したことに大きな意味を感じる2日間だった。

TEXT BY 谷岡正浩

PHOTO BY Taku Fujii / Teppei Kishida / RIEI NAKAGAWARA

<8月2日セットリスト>

■NMB48

overture(NMB48 ver.)

M1 ナギイチ

M2 恋するフォーチュンクッキー

M3 チューストライク

M4 カモネギックス

M5 ワロタピーポー

M6 何度でも(DREAMS COME TRUE)

M7 繋ぎ歌 ~世界の国からこんにちは~

■新しい学校のリーダーズ

M1 Go Wild

M2 Toryanse80’s introduction

M3 オトナブルー

M4 Arigato

M5 狙いうち

M6 晴れたらいいね

M7 One Heart

■Da-iCE

M1 FAKE ME FAKE ME OUT

M2 Funky Jumping

M3 大阪LOVER

M4 I wonder

M5 Tasty Beating Sound

M6 スターマイン

M7 ノンフィクションズ

■DREAMS COME TRUE

M1 うれしい!たのしい!大好き! - DOSCO prime Version -

M2 G

M3 スピリラ

M4 SUNSHINE

M5 大阪LOVER

M6 ここからだ!

EC 決戦は金曜日 - DOSCO prime Version -

<8月3日セットリスト>

■Ms.OOJA

M1 Purple Haze

M2 Last Night

M3 まだ知らないストーリー

M4 Eye to Eye

M5 Be…

M6 三日月

■SHISHAMO

M1 LOVE LOVE LOVE

M2 ハッピーエンド

M3 君と夏フェス

M4 最高速度

M5 明日も

■いきものがかり

M1 コイスルオトメ

M2 気まぐれロマンティック

M3 ブルーバード

M4 じょいふる

M5 帰りたくなったよ

■DREAMS COME TRUE

M1 うれしい!たのしい!大好き! - DOSCO prime Version -

M2 LOVE LOVE LOVE - DOSCO prime Version -

M3 やさしいキスをして - DOSCO prime Version -

M4 何度でも

M5 あの夏の花火

M6 ここからだ!

EC 大阪LOVER

『ドリカムと夏祭り2025』公式サイト

https://dreamscometrue-festival.jp/

DREAMS COME TRUE OFFICIAL SITE

https://dreamscometrue.com/