Lucky Kilimanjaroが、『LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE』8月3日の豊洲PIT公演にて、バンド初の東名阪ホールツアー『LOVE MY DANCE LOVE YOR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE』の開催をサプライズ発表した。

(関連:Lucky Kilimanjaroがライブを通して見せた奇跡のような光景 多様な“繋がり”を肯定するバンドの精神性)

同ツアーは、2026年2月8日の大阪 グランキューブ大阪メインホール公演を皮切りに、3月1日の名古屋 岡谷鋼機名古屋公会堂に続き、3月6日には東京ガーデンシアターにて公演を行う。

同情報が発表となった8月3日の『LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE』豊洲PIT公演では、当日初めてのMCをしたアンコールで、ホールツアーをサプライズ発表している。なお、ホールツアーのチケットの券売を含む詳細は、追って発表となる。

(文=リアルサウンド編集部)