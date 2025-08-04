à¥×¥Á°Ü½»á39ºÐÎëÌÚ¤¨¤ß¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÇ¯¡¹¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤¼Ï·¤±¤Ê¤¤!?¡×¤ÎÀ¼
ÌóÈ¾·î¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂÚºß
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß(39)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Ì¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢ÌóÈ¾·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÂÚºß¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Ï½¾»ÐËå²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤¬²¿ÁÈ¤«½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Ì¼¤â¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤Î¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÆü·Ï¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆüËÜ¿©¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤ëÆüÍÑÉÊ¤âÉáÄÌ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼£°Â¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢²ã¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¡£Ç¯Ãæ½ë¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¹ñ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÚºßÃæ¤Î²÷Å¬¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤¼Ï·¤±¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤è!!¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ë¡Ä¥¦¥Ã¥È¥ê¡×¡Ö¤Ê¤¼Ï·¤±¤Ê¤¤¡Ä¡©¤Ê¤¼´é¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦²á¤®¤ë¤ä¤í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£