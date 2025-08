大阪を拠点に活動するロックデュオ、青い薔薇。張り裂けるような歌声に儚げな歌詞、そして憂いと激情が混ぜ込まれたサウンドは切実そのものだ。彼女たちが共通の影響源に挙げるリーガルリリーにも通じるチャイルディッシュな衝動、そして海外のインディーロックリスナーの間で浸透している「Japanese Shoegaze」なるマイクロジャンルとの共振も感じられる。そのサウンドに素早く反応したのは、意外にも中国のコアなリスナーたちであった。熱烈なリアクションを受けて結成から3年も経たないうちに中国ツアーを敢行、大盛況のうちに成功した。今回は久内(キュウナイ)と鈴木に初となるインタビューを敢行、バンドの結成から望外のビックイベントとなったツアーまで時系列と共に追いつつ、彼女たちのアブストラクトな魅力に迫った。

左から久内(Vo, Gt)、鈴木(Ba)結成の経緯と音楽的ルーツ─お二人で取材を受けるのは今回が初めてとのことで、まずは結成の経緯から伺いたいです。久内:活動を始めたのは2022年の1月です。私と同じクラスにいた女の子と「バンドがしたいね」っていう話になって、その子が(鈴木)トモカちゃんを紹介してくれました。なので最初は3人組だったんですけど、ギターの子が抜けちゃって、今は二人で活動しています。─「青い薔薇」という名前もその頃に付けたんですか?久内:そうなんです。ジョージ朝倉さんの『バラが咲いた』という短編集を当時読んでいて、その中に青いバラの話が収録されていたんです。誰からも必要とされなくなったら消えてしまうっていう、儚いエピソードで。それが好きだったんです。久内─その時はどういうバンドをやりたかったんですか?久内:当時の3人の共通点として、みんなリーガルリリーが好きだったんですよ。……そうだよね?鈴木:うん、合ってます(笑)。久内:大阪にリーガルリリーが来た時は一緒に観に行きました。個人的に、高橋(ほのか)さんの伸びやかな歌い方に魅力を感じます。ボーカリストとして参考にするというより、脳に直接インプットされるような感覚でした。鈴木:サウンドも優しいと思ったら急に激しくなったりして、そういうところが刺さりましたね。鈴木─リーガルリリーと同じ時期に聞いていたバンドはいますか?鈴木:私はフガジとか、あとはホワイト・ストライプスとか、ギターロックを聞いてましたね。音楽サイトでとにかく探すというか。久内:私はスリントが好きなんです。あとはビック・シーフも好きだし、(キング・)クリムゾンも、フガジも、あとラナ・デル・レイも好き。─同年代としてビック・シーフやラナ・デル・レイはリアルタイムのアーティストとして分かるんですけど、その前の年代まで遡って聞いてるんですね。しかも、結構ハードなバンド。久内:日本橋に住んでいた時、仕事からの帰り道にいくつかレコード屋があって、給料が入るたびにそこで買い物をしてたんです。それで店主さんにも色々聞いて、フガジとかを教えてもらいました。 DOURAKU RECORDS (現在は浪速区元町に移転)とかに通って、ちょっとお買い得なものを手に取ったりして。シューゲイザーとも括られる儚い感性─作品の配信リリースに先立って発表された、青い薔薇としては最初のMVとなる「生き延びた天使」(EP『Wave Flower』収録)はモノクロ映画のコラージュで、全体としてはゴスっぽい雰囲気ですよね。久内:あれは曲の雰囲気に合う映画をパブリックドメインから引っ張ってきたんです。バンドとして活動を始める時、とりあえず音源を作って、その次にYouTubeを出そうってなって。「生き延びた天使」は色彩のないイメージだったんで、それに合わせてモノクロのMVを作りました。─そういった楽曲のイメージって鈴木さんやサポートメンバーとも共有するんですか?鈴木:私は音源をもらった段階でイメージを想像したり、自分のプレイを合わせたりしますね。久内:スタジオで合わせる時に「もっと春風っぽい感じで」とか「この曲は青色かな」とか、そういう風に作っていきます。─最初のEP『Wave Flower』はどういうイメージで作ったんですか?久内:あれは最初のギタリストが辞める段階で急いで作った作品なんです。今までやってきたことをまとめた、名刺みたいなEPというか。デジタル配信が始まったのもCDを作った半年後なんです。─配信が始まったのは2023年9月ですね。久内:とにかく当時は作品を出したくて。今となってはギターのアレンジとか歌い方とか、反省する点はあるものの、その時の気持ちを素直に歌にできているとは思います。鈴木:うん、その時にできることはやりきったというか。─CDを売っていたのは活動していた大阪のライブハウスですか?久内:いや、実は大阪ではそこまでライブをすることがなくて。むしろ京都に行く機会が多かったです、今は無くなってしまったけどGROWLYとか。鈴木:よくやってたよね。─今も親交があるバンドっています?鈴木:the loquiseaさんとかにはお世話になってて、ギタリストが抜けた後にサポートで入ってもらったりしました。シューゲイザーが好きな方たちなんですけど、ドラムがtricotから影響を受けていて、変拍子も入ってたり。久内:もう解散しちゃったんですけどね。─シューゲイザーってワードが出てきましたけど、青い薔薇もシューゲイザーとして括られる印象で。現時点で「Japanese Shoegaze」っていうプレイリストに入っていたり、少なからずそういう目線で見られることが多いと思うんですけど、さっき挙げていただいたバンドにはシューゲイザー要素はないのが面白いなと。久内:私たちもシューゲイザーをやろうとは思ってなくて、一部の曲でやりたい音像がシューゲイザーとして認識されているだけなのかなと。私としては、あくまでオルタナでありたいだけなんです。─あえて自分たちのスタイルを説明するとしたら、どういう風に表現します?久内:そうですね……オルタナで、オルタナだからニルヴァーナとか、そういうので……難しいな、良い案があれば欲しいです(笑)。鈴木:あとはドリームポップとか?久内:音楽のジャンルって難しいですよね。実際にライブを観た人からは「全然シューゲイザーじゃないね」って言われたこともあるし、J-POPらしいっていう感想をもらったこともあります。ただ「Japanese Shoegaze」っていう視点があるおかげで海外の方が聞いてくれたりもするので、その点では非常にありがたいんです。だから自分たちでは(ジャンルを)言い切らないようにしています。中国ツアーでの思わぬ歓迎─海外の反応という点では、『Wave Flower』のリリース後、2024年11月に中国でのツアーを開催していましたよね。久内:「生き延びた天使」がバズったらしいんです。というのも、中国の音楽ファンの方が青い薔薇の特集番組を作ってくれて。bilibiliっていう中国のYouTubeみたいなサイトでそれが配信されていて、そこから沢山の人が知ってくれました。投稿している方は「タカス先生」って呼ばれてて、日本のバンドを紹介しているらしいんです。─急に取り上げられたんですか?久内:はい、いきなりXのDMが来て。中国ってSpotifyじゃなくて独自の音楽配信サービスがあるらしくて、そこで聞かれてるらしいんですけど、日本からだとわかりづらいじゃないですか。だから最初は実感が沸かなかったんです。それで中国に呼ばれていったらライブハウスが埋まってて、ビックリしました。青い薔薇を特集した「タカス先生」のbilibili動画中国ツアーのフライヤー─SNSで見ましたけど、結構なキャパシティですよね。久内:2回ほど開催したんですけど、1回目の会場がとにかく大きくて。未来電波基地と一緒に中国公演を開催したタイミングがあったんですけど、そのおかげで大きな会場でライブをすることができました。私たちの歌を口ずさんでくれたり、「生き延びた天使」のイントロを弾くだけで「フゥー!」みたいな(笑)。鈴木:そうだったね(笑)。久内:すごい素敵だったのが、「赤い惑星」を演奏している時に奥の二人組がとにかく踊り狂ってたんですよ。日本では見たことがない光景でした。鈴木:わかりやすく楽しんでくれるのが伝わりました。日本だともうちょっと静かというか、本当に楽しんでくれているのか心配になる時もあるくらいなので。中国ツアーより「赤い惑星」─国内外問わず、アーティストの実感としては「日本のお客さんは静か」というのは共通の認識になってますよね。久内:そもそも私たちもわかりやすく踊れる音楽を演奏しているわけじゃないんですよね。だからこそ中国のお客さんが踊っていた光景は新鮮でした。中国ツアーの様子色彩から始まる曲作り、根底にある悲しさ─最新のEP『Aster』が発表されたのは、その中国ツアーの前後でしたね。これはどういった経緯で制作に至ったんですか?久内:わざわざ中国に行くのに『Wave Flower』だけじゃ楽しんでもらえないと思い、間に合うように作ろうとして。当時のライブで演奏していた曲から選んで録音しました。─『Aster』では全体を通して別れにまつわるテーマが歌われている印象です。久内:確かに、今見返してみるとそう思います。願いのようなものを歌っているというか。─例えば「花束とワルツ」は歌詞の表記がひらがなになっていたり、喪失の跡が見え隠れしているというか。久内:音楽にはメロディーとか音像とか、色々なものを詰め込むことができるけど、ムービーを見せるわけではないですよね。その中で私が見ているものを伝えられるものは音の他に歌詞があると思うんです。ひらがなは最初に覚える文字だからなのか、暖かみを感じるし、本物だとも感じています。その雰囲気を伝えたいなと思って自分の心と見つめ合って書きました。─ジャケットも『Wave Flower』よりも鮮やかに変貌していますよね、これはどういったイメージだったんですか?鈴木:これは私が描いたんです。EPの曲のイメージから着想を得て、(久内)アヤちゃんからヒントをもらいながら作りました。久内:何枚か描いてもらったんですよね。「もっと地球っぽくして」とか言いながら(笑)。『Wave Flower』は最初の作品ということもあって、色を付けたくなかったんですよ。私は何かを聞いた時に色が浮かぶタイプで、『Wave Flower』の曲も色彩はあったんですけど、全体としては処女作として色味を無くしたいなと思って。─なるほど。久内:それで『Aster』は先ほど仰っていただいたように、曲に纏われた悲しい感情が星のように輝いてくれたら良いなと思いながら作った作品なんです。タイトルもラテン語の「星」からとっています。それで「星といえば地球だ!」とも思ったんですけど、あくまで暖かいもので包み込みたかったので明るい色で描いてもらいました。鈴木:そうですね。私はあやちゃんから出てきたものを最大限に引き出すようにしています。鈴木が手がけた『Aster』(左)、『Wave Flower』(右)のアートワーク─制作過程が共感覚的ですよね。言葉ではなく色が先に浮かんで、それを曲に落としていくっていう。久内:そうなんですかね? 曲によっては風景でメンバーに伝える時もあります。例えば「焦燥」は夕暮れにアスファルトを裸足で走り去っていくイメージで、「つきのよる」のアウトロの前は雷が落ちるような景色を想い描いてアレンジしました。「花束とワルツ」は水の中で踊っていて、もの悲しい青色がそこにあって……みたいな。─やはり根底に悲しさはあるんですね。久内:楽しいことってすぐ表に出せるじゃないですか? でも悲しいことはあまり見せられない、それを表現することこそ私が音楽をやる意味なのかもしれません。「つきのよる」は10代の頃に書いた曲で、抽象的だけど自分が露わになっているとも思います。─自分へのセラピーというか、作曲でケアされる側面もあると。久内:音楽は身軽に違うところに連れて行ってくれるし、簡単に自由にさせてくれる。それを私が歌って誰かが聞いてくれることほど嬉しいものはありません。中国のファンの人で「青い薔薇の歌に救われた」って言ってくれた子がいて。そういう風に、歌が誰かにとっての居場所になれば光栄です。─ライブでの経験はかけがえがないですもんね。直近ですと8月10日に東京でのライブがあります、ロングセットになるとお聞きしました。久内:そうなんです。ライブって自己満足になってはいけないと思っていて、お客さんありきの環境で私たちに何ができるのか、今から楽しみです。─今はメンバー探しも並行している段階ですか?鈴木:そうなんです、めっちゃ欲しいです(笑)。久内:4人のメンバーで固定したくて。次に向けた土台を作って、早くアルバムを作りたいです。”サマー・ヴァケイション”2025年8月10日(日)東京 下北沢THREE開場 18:30 / 開演 19:00チケット:前売 2,500円 / 当日 3,000円 / 22歳以下 1,000円出演:青い薔薇(50分ロングセット)、Dead By Inches、sugardropDJ;向後裕太郎 from 越冬チケット予約:https://t.livepocket.jp/e/aoisummer象の消滅 vol.8”午後の最後の芝生”2025年8月30日(土)名古屋・KDハポン開場 16:30 / 開演 17:00チケット:前売 / 当日 3,000円 +1D出演:青い薔薇、butohes、pot-pourri、ODDLY、WBSBFK、pile of hexチケット予約:livetheelephantvanishes@gmail.com”夏の死”2025年9月21日(日)京都・木屋町 UrBANGUILD開場 18:00 / 開演 18:30チケット:3,500円 +1D出演:青い薔薇、乙女絵画、高山燦基(band set)予約:https://forms.gle/Mps6WTs8MSpSa7VN8青い部屋『Aster』配信:https://friendship.lnk.to/Aster_aoibara