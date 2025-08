※写真はイメージです

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! https://www.tfm.co.jp/lock/」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。7月29日(火)のテーマは「夏休みの生活リズムは……早寝早起き or 遅寝遅起き? どっち!?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)、ゲストでシンガーのyamaさんとのトークを紹介します。

アンジー教頭、yama先生、こもり校長

こもり校長:yama先生はどっちですか?yama先生:遅寝遅起きですね。こもり校長:あ、なんかイメージ通り(笑)。アンジー教頭:遅寝遅起きであってほしいって思ってた(笑)。yama先生:なんか心外(笑)。でもまあ、なっちゃいますよね、自然と。アンジー教頭:制作とかしてると、夜のほうが頭が働くときってありますよね。yama先生:めちゃめちゃあります!(だからやっぱり)夜帯なんです。●早寝早起き 23.1%●遅寝遅起き 76.9%

「どっちのCat or Dog」アンケート結果

こもり校長:そりゃそうだよね。やっぱ夏休みだし。●塾の夏季講習で夜が遅くなって朝が遅いときのほうが多いから。●午前中に宿題をやって午後は遊ぶ



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11678

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X:@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624